中榮遭爆廠商執刀3年 醫療圈：公開的秘密

[NOWnews今日新聞] 台中榮總遭爆神經外科手術疑讓醫材廠商人員進刀房「執刀」至少3年以上。不過醫療圈內，有人直指「不只一家」，有醫生也表示，這是公開的秘密。

臉書粉專「護理聯合日記」發文指出，該事件外界看來震撼，但內行人不一定陌生；許多廠商為推廣產品，必須手把手教導醫師使用，進刀房協助在臨床並非罕見。然而粉專也強調，若業者實際涉入醫療業務，「違法就是違法」，業代進刀房的最後底線應是「不能碰觸病人」，並點名主管機關應正視現況、提出制度性解方。

針對「廠商進刀房」究竟到哪一步才算越界，根據《中時新聞網》報導指出，不具名醫學中心高層表示，設備商進刀房幫忙是公開的秘密，原因與醫護人力不足、成本考量有關，甚至有醫院把業者當人力使用；但他同時強調，廠商協助應限於新設備導入初期的技術支援，且只能在旁處理器材狀況，絕不允許動手或站上手術台。

另外，根據《中時新聞網》報導指出，不具名台大外科醫師也提到，遇到新器械確實可能讓醫材廠商進入刀房協助，但不應成為常態；業者應在手術台下完成器材設定，最多在旁提供意見，不可能出現「業者站上手術台、醫師在台下」的情況。

台中榮總在事件後，院方發聲明表示，明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，並已成立專案小組釐清真相。

