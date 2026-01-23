中榮遭爆業務「代刀」 廠商在刀房的界線應在哪裡？

台中榮民總醫院近期爆出疑似長期放任無照醫材廠商進行手術，引發外界對密醫風險、病人安全與醫院管理責任的關注，不過現今醫療器材業務代表進入手術室已不是什麼稀奇事，代刀的情形在醫界更是眾所周知的「祕密」，也因此，本起事件爭議的重點並不在於廠商能不能進手術室，而在於廠商的角色應該止步於哪裡。

醫藥業務代表是什麼？

醫藥業代主要負責醫療器材和藥品的推廣與銷售工作。此職務需要深入了解公司所提供的醫療產品及藥品，並與醫療機構、藥房及其他相關機構建立良好且長期的合作關係。

但是，目前並沒有法條明文規定，成為業代須具備何種國家或是證照考試。儘管台灣手術全期護理學會自2016年起推動「醫療器材專業人員代表訓練認證作業」，業代須具備此證書始得進入手術室，但畢竟不是硬性規定，且這樣的證書頂多只能保障業代具備最低限度的刀房相關知識。

目前業代出入刀房的資格，仍屬醫院內部管理，業代跟刀「教學兼販售」的行銷方式，盡管只是一兩個步驟「代刀」，對於患者來說，仍是難以預測的風險。

從跟刀到執刀 業代不是隱藏版外科助理

業代可視作為擅長使用醫療儀器的人，在術前指導醫師如何操作相關器材，並為醫師在使用上的任何疑難雜症提供解答。

雖然台灣有《醫師法》來禁止非醫療人員執刀，不過對於進入手術室的人員身分，並沒有限制一定得是醫療人員，隨著醫療器材推陳出新，操作複雜度大幅增加，部分醫師不熟悉器材使用，需要業代進行實務指導，這也造就為什麼業代跟刀非常普遍，而「執刀」的案例更是時有所聞。

業代一旦執刀便視同密醫，依《醫師法》規定將面臨刑事責任，可能處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金；醫師若「容留」非醫事人員執行醫療行為，可依《醫師法》處新台幣10萬元以上、50萬元以下罰鍰，嚴重者醫師證書可能遭廢。

廠商、醫生、病人 三角關係如何拿捏？

臉書粉專「護理聯合日記」發文表示，廠商為了推廣產品，必須手把手教導醫師使用，從專業與經驗累積角度來看，廠商「代刀」後的成果比醫師本人完美是很正常的，但違法就是違法，業代進入刀房的最後底線就是「不能碰觸病人」。

整合醫學專科醫師姜冠宇則表示，之所以不能先在刀房外示範後再由醫師操刀，是因為紙上談兵和實戰是兩碼子事，但這不等同於放刀給廠商，是整台刀有此關鍵需求，廠商只能操作關鍵步驟，要有制度化保證病人安全，其他的部分是不可以碰的。

據《信傳媒》引述1名醫界高層報導，醫院或診所引進新設備、新醫材時，邀請廠商代表進行使用說明或技術教學，在全球醫療體系中本就是行之有年的慣例。

然而，他強調，慣例並不等於沒有底線。「廠商代表無論看過多少手術，都不具備醫師資格，也不需要為病人的醫療結果負責，因此不可能、也不應該由他們來實際操作醫療設備或醫材。」醫師之所以是醫師，是因為責任不可外包。(編輯：鍾錦隆)