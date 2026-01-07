中榮遭爆無照廠商執刀 衛福部：若容留密醫 最重可廢照

台中榮總驚傳3名神經外科醫師放任無照醫材廠商進開刀房「代刀」，中榮已成立專案小組調查。衛福部醫事司副司長劉玉菁今天(7日)受訪表示，若查證屬實，恐涉密醫行為，依法最高可處5年以下有期徒刑；醫院容留密醫，最重甚至得按其情節就違反規定的診療科別、服務項目或其全部或一部門診、住院業務廢止開業執照。

有媒體7日報導接獲爆料，指台中榮民總醫院3名任職於神經外科的醫師放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內執刀，自己則在一旁「觀看」廠商進行脊椎內視鏡手術，更離譜的是無照廠商入開刀房執刀的時間至少已達3年以上，該報導並附上爆料者提供的影片。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，衛福部將發函台中市衛生局要求查明，並由衛生局依查明情況進行裁處。她表示，若查證屬實，確實由廠商執刀，便涉及密醫行為，依照「醫師法」第28條規定，未取得合法醫師資格執行醫療業務，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

此外，醫院也恐涉及人員管理疏失，劉玉菁表示，根據「醫療法」第108條規定，醫療機構若容留密醫執行醫療業務，可處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務處1個月以上、1年以下停業處分，最嚴重可廢止其開業執照。 (編輯：陳文蔚)