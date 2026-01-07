中榮遭爆「無照執刀」180人受害 衛生局緊急稽查！恐罰150萬「最重可停業」

台中榮總被爆料「無照動刀」，台中衛生局緊急稽查。翻攝Google Maps



根據媒體踢爆，台中榮民總醫院被媒體爆料疑涉不當醫療行為，今天（1／7）台中市衛生局立即前往稽查，若查證屬實將依法嚴辦，無照執刀的醫材廠商最重恐遭罰150萬元；另外，若中榮「容留密醫」，依照《醫療法》最重恐停業或廢止開業執照。

根據《CTWANT》報導，台中榮總神經外科內的科主任鄭文郁、楊孟寅與網紅醫師廖致翔醫等3人，在進行脊椎內視鏡微創手術，在未經病人同意下，於病人麻醉時，放任無照的醫材廠商執刀，疑似有180名病患可能受到影響。

台中市衛生局表示，第一時間已經前往院方稽查，依《醫師法》規定，未具醫師資格執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科新台幣150萬元以下罰金；另若醫院容留密醫，依《醫療法》最高可處新台幣50萬元罰鍰，情節重大者，並可處停業或廢止開業執照。

至於傳出約有180名病患可能受到影響，衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，建議病患第一步可先向院方提出申訴，要求院方說明並進行後續協調。目前還不清楚是否已發生對病患造成實際傷害或醫療糾紛的情況，如果有需要外部介入，衛生局才會進一步介入協助。

