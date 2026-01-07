中榮遭爆「無照廠商」代執刀 衛福部要查

▲針對台中榮總遭爆料有無醫護人員執照的醫材廠商執刀，衛福部回應，已經發函台中市衛生局。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 台中榮總驚傳無照醫材廠商進開刀房執刀，有醫師放任無醫療人員執照的醫材廠商進入手術房，也上桌執刀，自己在一旁插手納涼。衛福部醫事司表示，今（7）日就會發函台中市衛生局。若調查確認屬實，有相關刑責，醫療院所也會有罰則。

有媒體報導，台中榮總爆出無醫療人員執照的醫材廠商進入手術房執刀，衛福部醫事司副司長劉玉菁提到，可能會有密醫問題，今日就會發函台中市衛生局實際查核。而台中榮總也表示會成立專案小組查明。

劉玉菁說，若查了確實有廠商在進行開刀的事情，那開刀者就是密醫，按照醫師法第28條是有刑責的，處6個月以上、5年以下有期徒刑。

另外，罰金部分，則處30萬以上、150萬以下。

至於醫院在人員管理上的疏失，劉玉菁說，醫療法108條針對醫療機構若有容留密醫，確實頗為重罰。她表示，若容留密醫進行醫療業務，醫院本身會有5萬以上、50萬以下罰鍰。

同時，會就違反規定的科別或服務項目、門診等，就一個月以上、醫年以下的停業個別處分，最嚴重會廢止開業執照。

若行為屬實，且受影響人數上百人，劉玉菁提到，院方須進行第一部的處理，跟病患協談，若需要外部介入，衛生局可以提供協助。

對於中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術一案，健保署副署長張禹斌表示，這類手術（脊椎內視鏡微創手術）須看申報的內容有哪些，有部分健保有給付，如經查證屬實，將涉及密醫及虛報醫療費用，健保署將依特約及管理辦法予以處分，追回不當申報之費用，並移送檢調偵辦。

