中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」 高大成出聲了！揭背後暗黑內幕

記者施春美／台北報導

台中榮總醫院遭媒體報導，有3名神經外科醫師放任醫材廠商進入手術房內，甚至直接執刀，醫師則在一旁插手納涼，此事引發外界譁然。知名的法醫、醫師高大成表示，臨床上，醫材廠商在醫院內協助開刀醫師熟悉新器械，並不罕見，但實際執刀仍由醫師負責。「醫師的名譽都與手術品質綁定，不可能冒著全責風險讓廠商代替動刀。」

台中榮總神經外科遭媒體報導指，疑似默許無照醫材廠商人員進入手術室，實際參與脊椎內視鏡微創手術操作，時間恐已超過3年，至少約180名病患在不知情情況下，遭更換主刀醫生。

由於此案引發外界關注，台中榮總已成立專案小組，衛福部也要求台中榮總一週提出報告。

對此，中山附醫法醫科主任高大成，以自身多年的外科經驗分析，臨床上，醫材廠商在醫院內協助醫師熟悉新器械並不罕見，例如提醒器械的操作方式，但實際執刀始終由醫師負責。至於縫合等步驟，通常會交由開刀房助理練習，輪不醫療廠商動手。

高大成並表示，醫界競爭激烈，不少人都希望成為主治醫師、累積名聲，難免引發同儕間的比較與忌妒心理。他認為，類似爭議背後恐涉及醫院人事角力，「主治醫師一定會被更換，大家都在爭。」

