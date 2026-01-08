中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」！高大成喊「不可能！」揭背後暗黑內幕

社會中心／巫旻璇報導

台中榮總神經外科近日被爆出遭長期「放任」無照醫材廠商進出手術室，甚至疑似參與脊椎內視鏡微創手術的操作流程。外界質疑，這類狀況可能持續達三年，牽涉的病患恐超過180人。對此，中山附醫法醫科主任高大成以自身多年的外科經驗分析，從曝光影片判斷，廠商站位明顯遠離手術區域，「手根本伸不到位置」，難以認定是實際「代刀」。





１１

台中榮總神經外科近日被爆出遭長期「放任」無照醫材廠商進出手術室，甚至疑似參與脊椎內視鏡微創手術的操作流程。（圖／民視資料照）

廣告 廣告





根據《ctwant》報導，台中榮總神經外科內部疑似長期默許無照醫材廠商人員進入手術室，實際參與脊椎內視鏡微創手術操作，時間恐已超過3年，至少有約180名病患在不知情的情況下，遭更換主刀醫生，相關情形並非近期個案，早在2023年3月，就曾出現廠商人員直接操作手術的畫面；之後於2025年10月，同一名廠商再度被拍到進入手術台參與操作。此外，院內一名在社群平台擁有高追蹤數的醫師，則於2025年底遭內部人員檢舉，事件才逐漸浮上檯面。

高大成說明，臨床上醫材廠商在醫院內協助醫師熟悉新器械本是常態，例如提醒影像方向或器械操作方式，但實際執刀始終由醫師負責。尤其在醫師法規範愈加嚴格的情況下，醫師的名譽與職涯都與手術品質強烈綁定，「不可能冒著全責風險讓廠商代替動刀」。至於縫合等基本步驟，通常會交由刀助練習，輪不到廠商動手。他也強調，從影片中可見廠商站在刀助的後方，頂多是側身探頭觀看器械運作，但距離手術區相當遠，為避免誤觸器械，多半還會刻意「背手觀察」。以此判斷，廠商根本無法碰觸甚至參與操作，「連手都伸不進來，怎麼會代刀？」。高大成也進一步分析，醫界競爭激烈，不少人都希望成為主治醫師、累積名聲，難免引發同儕間的比較與忌妒心理。他認為，這類爭議背後恐涉及人事角力，「主治醫師一定會被更換，大家都在爭」。

１１

高大成分析，從影片中可見廠商站在刀助的後方，頂多是側身探頭觀看器械運作，但距離手術區相當遠，廠商根本無法碰觸甚至參與操作。（圖／民視新聞）





台中榮總6日首度回應時強調，院方絕無容許廠商執行醫療行為。但隨著事件延燒，7日上午再度發出聲明，態度更為審慎，強調醫院規章明訂非醫療人員不得介入醫療程序，院方已成立專案小組調查，全面釐清事證，後續將依規定嚴格處理，以捍衛醫療環境與病患權益。針對醫學中心疑似出現無照人員介入醫療行為一事，衛福部長石崇良表示，已正式行文要求台中市衛生局啟動調查，同時責成台中榮總須在一週內提交完整說明報告。後續若經查證屬實，將依法嚴肅追究責任；倘若調查結果顯示院方管理機制存在重大漏洞，不排除要求醫院重新接受評鑑審查。石崇良也強調，相關行為恐涉及「容留密醫」的法律責任，屆時將依規定移送司法機關處理。

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」醫一旁納涼！高大成分析「不可能！」揭背後暗黑內幕

更多民視新聞報導

遭爆「無照廠商執刀」醫納涼！中榮「態度大轉彎改口」發聲回應了

台中榮總傳「讓無照廠商動刀」！醫納涼喊「會痛要講」破百人受害

晚安小雞出獄將遣送中？ 中國國台辦震撼「這回應」恐GG了

