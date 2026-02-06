中榮醫師放任無照廠商執刀！2醫師100萬交保 衛生局開罰10萬

台中榮總首度承認2名神外醫師放任無照廠商執刀。(圖／黃耀徵攝)

台中榮總神經外科3名醫師科主任鄭文郁、楊孟寅與醫師廖致翔被爆出放任無醫護人員執照廠商進入手術房內執刀，台中榮總原先態度強硬，否認放任廠商進入手術室執刀，僅表示廖致翔醫師有違反手術室門禁管制作業指導書。而5日中榮態度大轉彎，證實楊孟寅醫師與鄭文郁醫師有違法讓廠商進入禁區執行手術。台中地檢署分他字案偵辦，鄭、楊2位醫師與陳姓醫材商均被依違反醫師法聲押，台中地院也裁定2名醫師分別以100萬元交保、醫材商50萬元交保；對此，衛生局也對中榮作出行政處分，醫院督導不周裁處10萬元，涉案2名醫師個停業一個月處分。

台中地檢署5日依違反醫師法，對鄭文郁、楊孟寅與涉案的陳姓醫材商聲押，而台中地院稍早裁定2名醫師分別以100萬元交保，陳姓醫材商50萬元交保，3人均限制住居與出境出海。

台中榮總5日對外發布新聞稿指出，根據最新流出的影片中，證實楊孟寅醫師與鄭文郁醫師確實有違法讓廠商進入禁區執行手術，6日上午8點召開臨時院部會議，決議禁止2位醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

台中榮總表示，少數醫師違反規定造成民眾不安，在此向社會大眾致上最深歉意，在此感謝檢舉人讓此事浮出檯面，也感謝主管機關衛生局及衛福部的指導，本院已加強手術室管理的SOP及建立即時通報系統，並保護吹哨者。

台中榮總表示，這段時間，醫院的同仁承受很大壓力，本院絕大多數的同仁都是盡忠職守、認真為病人服務，希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，位病人提供最優質的醫療服務。

