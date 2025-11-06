中榮醫師節隆重登場 退輔會表揚優良醫師 展現醫療創新與人文關懷精神

生活中心／陳佳鈴報導

國軍退除役官兵輔導委員會11月5日傍晚於臺中榮總舉辦中區醫療及安養機構114年優良醫師表揚大會。（圖／翻攝畫面）

國軍退除役官兵輔導委員會所屬中區醫療及安養機構114年優良醫師表揚大會，11月5日於臺中榮總舉辦。嚴德發主任委員親自主持，退輔會中部地區各醫療、安養、服務及事業機構首長均蒞臨共襄盛舉，臺中市衛生局曾梓展局長亦親臨祝賀，場面隆重溫馨。

嚴德發主委致詞表示，退輔會肯定醫師們在醫療服務、教學研究及公共衛生領域上的貢獻，提升醫療品質外，也增進社會對醫療人員的理解和尊重。為了彰顯醫師品德和價值，退輔會在醫師節籌備優良醫師、傑出醫療團隊獎等獎項。

國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發親自主持所屬中區醫療及安養機構114年優良醫師表揚大會。（圖／翻攝畫面）

其中，獲獎優良醫師的臺中榮總過敏免疫風濕科、數位醫學部陳信華主任長期深耕免疫風濕領域，運用人工智慧輔助僵直性脊椎炎診斷，榮獲國家品質標章（SNQ）銅獎與國家品質優選獎；耳鼻喉頭頸部喉頭頸科顏廷廷主任投入柬埔寨義診及仁愛鄉助聽器捐贈，讓偏鄉民眾重拾聽見世界的喜悅；腫瘤醫學部腫瘤內科曾慧恩主任推動癌症精準醫療與CAR-T細胞治療，治療量名列全國第二，並通過美國病理學會國際認證，成為全國指標。傑出醫療團隊獎則由李冠德主任帶領細胞治療和再生醫學團隊，利用細胞技術治療多位急重難罕病患。嚴德發主委讚許得獎醫師及團隊以專業與行動實踐醫者仁心，為中榮團隊樹立典範。

臺中榮總智慧醫療在前院長陳適安積極推動下，讓中榮在智慧醫院領域嶄露頭角。今年榮獲《Newsweek》2026年全球最佳智慧醫院第85名，顯示臺中榮總在數位轉型與智慧醫療的推動成果獲國際肯定。

此外，臺中榮總遠距醫療中心以「E療新世界：多專科跨領域遠距醫療平台」今年獲「國家生技醫療品質獎」銅獎。在NHQA國家醫療品質獎方面，今年則獲「智慧醫療類」及「持續品質改善20年獎」特優機構，並獲得醫品競賽1鑽石、1金及1醫師MVP獎等多項殊榮。在永續發展上，臺中榮總參與聯合報2025健康永續ESG評選，獲得醫學中心「永續卓越典範獎」，更進一步榮獲2025亞太永續會展獎金級、永續導覽卓越獎，及SGS《ESG Award》的永續社會獎，展現中榮以「人」為核心的永續發展願景。

傅雲慶院長致詞指出，面臨AI風潮，他再次分享10月嚴德發主委參與中榮院慶時的致詞內容─「先進的設備與科技只能使醫院變大，但只有尊重生命與有溫度的關懷病人才可以使醫療變偉大！」盼醫師們深深思考在科技時代下仍應具備的人本關懷，同時幽默祝福在座所有貴賓健健康康，永遠不要找醫師。

今年大會表揚中區醫療及安養機構優良醫師共26位，其中臺中總院20位、嘉義暨灣橋分院4位、埔里分院2位。嚴德發主委另特別頒發「傑出團隊獎」及「醫療教育奉獻獎」，臺中榮總傅雲慶院長則頒發42位「臨床教學績優醫師」，吳杰亮副院長頒發14位「醫師優良論文獎」，感謝醫師群在臨床、教學與研究上之傑出表現。

臺中榮總院長傅雲慶致詞指出，盼醫師們深深思考在科技時代下仍應具備的人本關懷。（圖／翻攝畫面）

