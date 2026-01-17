中榮醫師違規放廠商進手術室 石崇良：嚴查嚴辦

台中榮總遭指放任無照醫材廠商進開刀房執行手術，中榮調查報告否認該說法，稱廠商沒有執行醫療行為，不過有媒體揭露相關影片，拍下廠商為病患執刀畫面。衛福部長石崇良今天(17日)表示，絕對不允許非醫事人員執行醫療業務，關於露出的影片，他已請醫事司重新查明，不排除成立專案小組實地調查，一定會「嚴查嚴辦」。

台中榮總3名醫師日前遭投訴，放任無醫師資格的醫材廠商進入開刀房執行手術，中榮公布調查結果，坦承共3名醫師讓廠商進手術室卻未報備，但強調都沒有執行醫療行為。不過，有媒體揭露相關影片，拍下廠商為病患執刀畫面。

廣告 廣告

對此，衛福部長石崇良17日出席和信治癌中心醫院創辦人黃達夫「師心我心」新書發表會受訪表示，絕不允許非醫事人員執行醫療業務，關於露出的影片，他已請衛福部醫事司重新查明，衛福部不排除成立專案小組實地調查，一定會「嚴查嚴辦」。石崇良：『(原音)不允許這種事情發生在任何一家醫院裡頭，那麼醫療的核心業務，手術是醫療的核心業務，一定要由醫師親自執行，不可以委由其他，特別是像這樣的非醫事人員執行，這是涉及到密醫行為，一定嚴查嚴辦。』

石崇良指出，衛福部也會請台中市府衛生局再調查台中榮總提出的報告，若報告有所缺漏，不排除重啟外部調查。

針對民眾黨團提出「醫療法」修法，要求衛福部將「護產代表」納入諮詢委員會，以訂定醫院護病比，違者最重將處停業處分。石崇良說，如何讓護病比能夠合理減輕護理人力負荷，讓醫院人力能夠回流，一直是衛福部近幾年來努力的目標，且持續改善中。

至於衛福部有無考慮研議提出護病比入法的修法草案，石崇良指出，護病比涉及到疾病複雜度、照護需要強度、照護人力、輔助措施等，以及「硬性、一致性數字」是否會造成其他阻力，都應一併考慮，因此，內部尚在討論中。他並強調，衛福部持續朝降低護理人員負荷、提升照護品質、減輕民眾負擔等目標推動相關政策。(編輯：許嘉芫)