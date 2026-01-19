中榮醫材商執刀案3醫師遭停職 網紅醫：開始追韓劇

台中榮總神經醫學中心爆發醫材廠商進入手術室執刀爭議，院方18日公布懲處，3名涉案醫師全數遭停止手術業務，2位科主任醫師同時被免除主管職務，醫材商也被禁止再進入手術室。其中1名遭停職的廖姓醫師在臉書發文，湧入大批粉絲留言聲援。

台中榮總 。（示意圖／翻攝自Google Maps）

院方指出，16日的新影片明確拍攝到廠商為女性病患執刀，因此緊急召開會議做出懲處決定。神經醫學中心主任的懸缺即日起由業務副院長代理，全案靜待司法調查結果。這起事件涉及長達3年時間，上百名病患疑似在不知情的情況下「被更換」執刀醫師，消息曝光後震驚醫界，衛福部也下令嚴格清查。

廣告 廣告

其中遭停職的非主管職廖姓醫師在網路上頗具知名度，臉書粉絲專頁有5.7萬名粉絲。在院方懲處結果後，他在臉書寫下「可以開始追《苦盡柑來》了」，並未明確表達意見。該則貼文底下湧入大量粉絲留言安慰打氣，有網友建議「要不要追一下doctors……也是韓劇，裡面有你的本科……看看笑一笑，時間會過去的，會留下的是病人對你的尊重和感激」。

不少人紛紛留言表達對廖姓醫師的支持，「我的命是廖醫師救的，對廖醫師只有滿滿的感激」、「公道自在人心」、「我會等廖醫師回手術房的，上天一定會還您清白」。也有網友認為「會偷拍的同仁，應該平常怨恨累積很多」、「內鬥的犧牲者，辛苦了」。

延伸閱讀

捕鼠高手「鳳頭蒼鷹」困黏鼠板 新北動保處火速救援

滋賀公廁「禁菸公告」竟署名衛福部 網笑翻：誰貼的啦

豆漿配茶葉蛋、饅頭夾雞胸肉！吃對早餐不再昏沉想睡