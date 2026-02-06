中榮醫材商執刀「刑懲並進」 衛生局：2醫師全面停業、院方10萬罰鍰

針對台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術，台中市政府衛生局表示，經查該院在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師處停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。

台中榮總 2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術 ，台中市政府衛生局採取「刑懲並進」原則，醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，2醫師處停業一個月處分。(圖/中天新聞)

台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術，2人與廠商人員遭台中地檢訊後聲押，下午3時許法院裁定楊、鄭2醫師分別以100萬元交保，陳姓廠商50萬交保、限制住居與出境出海。

衛生局指出，雖然醫師個人涉及違反《醫師法》之刑事責任，依《行政罰法》刑先懲後原則，須待司法判決確定後才可裁處罰鍰；但因醫師涉案情節重大，嚴重影響病人安全，除醫院已要求涉案醫師停刀並移送考績會外，衛生局將進一步依《醫師法》第28-4條規定，處2名醫師停業一個月處分，期間禁止醫師進行任何看診及手術等醫療行為。

此外，針對醫院未盡管理督導之責，衛生局將依違反《醫療法》第57條規定裁罰醫院10萬元罰鍰，要求院方於期限內提出完整檢討報告及補救措施，並責成該院在司法調查期間，務必落實內部監控機制。衛生局亦將持續依法稽查轄內醫療院所，以維護醫療品質及市民就醫安全為最高原則。

