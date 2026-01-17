中榮醫讓廠商執刀涉密醫 石崇良：一定嚴查嚴辦

衛福部長石崇良今（17日）出席和信治癌中心醫院創辦人黃達夫《師心我心》新書發表會，透露黃達夫是他非常敬重的醫界典範，並上台致詞。（姚志平攝）

台中榮總遭爆料3名神經外科醫師，讓無照醫材廠商進開刀房執刀，前天中榮提交的報告指出，沒有廠商操刀的情事。不過，昨有媒體接獲爆料影片，2023年的手術室內明確拍下廠商為女性病患執刀，醫師則雙手抱胸在旁「監督」。衛福部長石崇良今（17日）表示，這涉及密醫行為，一定嚴查嚴辦，不排除由專案小組進行實地調查。

衛福部醫事司司長劉越萍昨表示，根據中榮提交的報告內容，3位醫師都有違規，違反醫院內部「未經申請廠商不應進入手術室」的規範程序，但廠商並無執行醫療行為；院方已對3名醫師進行懲戒，各記申誡一次。針對醫院，將依照違反《醫療法》第62條醫院管理問題，可開罰5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰；醫師個人是否懲處，仍得交由衛生局調查後判定。

中榮才否認廠商操刀，《知新聞》就接獲爆料影片。根據該媒體報導，在2023年7月的手術室內，明確拍下該名醫材廠商確實為一名女病患執刀，而負責主刀的微創性神經外科科主任，不僅未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」。

針對外流影片，石崇良回應，我們絕對不允許費醫事人員執行醫療業務，已經請醫事司重新查明，不排除由專案小組進行實地調查，一定不允許這樣的事情發生在任何一家醫院裡。手術是醫療核心業務，一定要醫師執行，這涉及密醫行為，一定嚴查嚴辦。若報告有所缺漏，不排除重啟外部調查。

