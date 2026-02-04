中榮「代刀」涉案醫師傳復工 石崇良：後續由地方衛生局調查裁處

台中榮總日前傳出3名神經外科醫師放任無照醫材廠商進開刀房「代刀」，有媒體報導3名涉案醫師已恢復執刀。對此，衛福部長石崇良今天(4日)出席活動前受訪表示，若此案涉及密醫行為，醫師明知而容留，最重會廢止醫師執照，涉案醫院也可能依法被停業、限制執業範圍或罰鍰，後續由地方衛生局調查裁處。

台中榮總日前遭爆料3名任職於神經外科的醫師放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內執刀，自己則在一旁「觀看」廠商進行脊椎內視鏡手術，且「代刀」時間至少已達3年以上。院方之前發布聲明稱3名涉案醫師在調查期間均停止手術業務，但現在傳出3人已復工。

石崇良4日受訪指出，衛福部醫事司已於1月28日要求承辦醫院評鑑的醫策會邀集相關評鑑委員再次進行重點評鑑，主要針對開刀房管理、SOP檢討、病患安全，以確保未來不會再發生同樣事件，下週會再召開會議確認評鑑的詳細意見，再請院方調整、改善。

石崇良表示，若業者、廠商直接為患者進行手術，便涉及密醫行為。根據「醫療法」第108條規定，醫院僱用或容留不具有「醫師法」第28條所規定可執行醫療業務的人員，涉及密醫行為，醫院可能遭停業、限制一部分業務範圍或處以罰鍰；若醫師在現場明知而容留非醫療專業人員進行手術，可依「醫師法」第28條之4處分，最重可廢止其醫師證書。目前地方衛生局正在調查中，後續由地方衛生局對醫院或醫師做出處分。至於廠商疑似「代刀」，恐涉及「醫師法」刑責，已由衛生局移送檢調調查。

石崇良說，衛福部醫事司在案發後要求中榮提交調查報告，中榮繳交後又有報導流出影片內容，疑似與院方調查結果有所出入，醫事司會再組成調查小組，就報告內容與此案進一步調查確認，並提出相關系統性的檢討、改善作為。