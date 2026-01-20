中榮「代刀」疑雲》醫界高層：廠商進手術室是慣例 但界線不能模糊

中榮醫材廠商涉入手術爭議延燒，新曝光影片顯示未具醫師資格人員疑似實際操作手術器械，與院方先前說法出現落差，引發醫界與主管機關高度關注。（圖為示意，圖片來源／freepik）

台中榮民總醫院（中榮）傳出3名醫師長期讓無照醫材廠商業務進入刀房代開刀，疑似實際操作醫療行為的爭議，在最新手術影片曝光後持續延燒。 根據影片畫面顯示，未具醫師身分的醫材廠商人員疑似直接操作手術器械，主治醫師則在旁指導或監督，與院方先前對外說明「僅為設備說明與技術協助」的說法出現明顯落差。

衛福部長石崇良19日受訪時表示，中榮先前回報未涉及醫療行為，但近期流出的新影片顯示內容與院方報告有落差，疑似有廠商直接執行手術，已嚴重違反醫療法規。衛福部已請地方衛生局將案件移送檢調，將依《醫師法》密醫罪方向偵辦，並同步成立專案小組重新檢視全案。石崇良也指出，衛福部將著手研擬手術室管理指引，最快於今年7月前完成，透過專家與學會共同討論，在符合臨床實務的同時，強化病人安全。

這起事件不僅引發社會對醫療安全的疑慮，也讓「醫材廠商在手術室中的角色界線」再度成為醫界高度敏感的議題。

一位不具名、長期參與醫學中心管理的醫界高層接受《信傳媒》訪問時指出，單就影片呈現內容來看，這起事件已難以僅以「教學或設備說明」帶過。

醫材廠商進手術室是慣例，但界線不能模糊

該名醫界高層表示，醫院或診所引進新設備、新醫材時，邀請廠商代表進行使用說明或技術教學，在全球醫療體系中本就是行之有年的慣例。「廠商代表通常都接受過原廠訓練，對設備性能與限制相當熟悉，教學醫院又經常有新進或剛升級的住院醫師，在合理與合法的情況下，請廠商協助說明設備，並不罕見。」

然而，他強調，慣例並不等於沒有底線。「廠商代表無論看過多少手術，都不具備醫師資格，也不需要為病人的醫療結果負責，因此不可能、也不應該由他們來實際操作醫療設備或醫材。」即便是在設備校正、維修或技術說明時，廠商進入治療室或開刀房，也必須經過正式申請、留下紀錄，且全程由醫師主導。

「有些廠商業務因為看得多，實務經驗甚至可能比年輕醫師還多，但這不構成任何合理化的理由。」他直言，醫療不是比誰手熟，而是比誰有資格、誰要負責。

醫界高層直言：放任廠商操刀，已非灰色地帶

針對中榮案，該名醫界高層指出，影片中所呈現的狀況，已經不是模糊地帶可以解釋的範圍。「明眼人一看就知道當然是因為內鬥才會把醜陋的一面暴露出來，不過違法的事實應該是無法狡辯的。」

他直言，根據影片毫無疑問是主治醫師放任廠商操刀指導年輕的醫師，「這個是得意忘形、無法無天，絕對不應該，而且可以說是在違法製造密醫。」他也強調，這並非台灣醫療體系的通例，「民眾不必因為這起事件就懷疑自己的手術是不是廠商在開，絕大多數廠商代表其實也沒有真正開刀的能力。」

在他看來，這起事件之所以會被揭露，背後不排除涉及內部人事或權力衝突，但即便如此，違法與否仍須回到事實本身判斷，「內鬥可能是導火線，但違規的行為本身，無法被合理化。」

北榮院長陳威明：應屬個案，勿全面打擊醫療團隊

對於外界高度關注中榮風波，台北榮民總醫院院長陳威明也公開表達看法。

陳威明指出，中榮一向管理嚴謹，是國內非常努力且優秀的醫學中心，長期肩負中部地區重度與急重症醫療責任。他強調，針對此次代刀疑雲，應屬於「個案」，中榮院內99%以上的醫師與同仁，都是守法且兢兢業業遵守各項規範。

陳威明表示，若後續調查結果屬實，院方管理階層一定會嚴格面對，「該辦就辦」，絕不護短；但在真相尚未完全釐清之前，他也呼籲外界不要因為少數人的行為，而全面打擊整個醫療團隊的士氣。

他特別提到，農曆新年將至，醫護人員仍須持續在第一線守護國民健康，希望社會能給予醫療人員更多理解、溫暖與鼓勵，而不是全面否定。

他期盼，這場風波能盡快釐清真相、早日落幕，讓醫護同仁回歸專業，在更健全的制度下繼續守護民眾健康，「相信未來中榮一定會做得更好。」

醫療合作不能外包責任，制度界線仍待補齊

這起中榮事件已不僅是單一醫院的內部問題，而是突顯出台灣醫療體系在高科技醫材高度依賴下，制度界線仍有補強空間。

醫材廠商的角色如何被清楚規範、醫師責任是否被完整落實、教學醫院如何避免錯誤示範向下複製，都是這起事件留下的重要課題。

醫界高層也提醒，教學醫院的角色尤其關鍵。「當資深醫師做了錯誤示範，年輕醫師很容易把它當成『潛規則』學起來，這對整個醫療文化傷害非常大。」若不及時導正，長期下來，將侵蝕專業倫理與病人信任。

立委林淑芬在質詢時也強調，衛福部除制定非醫事人員進手術室指引，還要制定「吹哨者保護機制」，把檢舉人免除刑責放進法律，才能維護公共利益。

外界期待這起中榮爭議，能成為醫療體系重新劃清專業邊界的轉捩點，因為一旦專業界線失守，最終受影響的，仍將是病患與整體醫療信任。

