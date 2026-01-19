中榮「讓廠商執刀」新影片流出！北榮院長發聲了：真犯錯就該嚴懲

記者蔣季容／台北報導

北榮院長陳威明針對中榮案回應。（圖／記者簡浩正攝影）

台中榮民總醫院日前遭爆3名神經外科醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，日前又有最新手術室影片流出。中榮18日發布聲明指出，如有不法一定依法嚴辦，調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職。台北榮民總醫院院長陳威明今（19）日受訪也針對此事做出回應。

陳威明今日接受媒體聯訪時表示，希望中榮案可以早點落幕，他相信這是個案，中榮管理得很嚴格，如果真的犯錯就該嚴懲，該怎麼辦就怎麼辦，但也不要打擊中榮其他外科的士氣。同時他也請求大家給醫護人員一點溫暖，不讓他們士氣低落，相信中榮經過此事會痛定思定，未來將做得更好。

衛福部長石崇良則說，衛福部將成立另外一個專案小組進行調查，由外部委員、地方衛生局、衛生主管及專家共同組成，並由衛福部主導。目前也著手建立更明確的開刀房管理指引，作為後續制度配套，由醫事司召集相關專家，包含專業學會、醫管專家共同討論，如何因應實務上的需要，同時確保病人的安全，預計給予規劃3至6個月，最慢今年7月上路。

至於是否針對其他醫院一併了解，石崇良回應，先從中榮案開始，他一再強調要嚴查、嚴辦，弄清楚中榮案後再搭配指引建立，未來也不排除將相關規範納入醫院評鑑裡面。

「廠商幫開刀」影片流出！中榮最新聲明曝光：3醫師停止手術業務

