中榮2醫師放任無照廠商執刀！各100萬交保 檢方當庭抗告

台中榮總首度承認2名神外醫師放任無照廠商執刀。(圖／翻攝自台中榮總官網)

台中榮總神經外科3名醫師科主任鄭文郁、楊孟寅與醫師廖致翔被爆出放任無醫護人員執照廠商進入手術房內執刀，台中榮總原先態度強硬，否認放任廠商進入手術室執刀，僅表示廖致翔醫師有違反手術室門禁管制作業指導書。而5日中榮態度大轉彎，證實楊孟寅醫師與鄭文郁醫師有違法讓廠商進入禁區執行手術。台中地檢署5日對鄭、楊2位醫師與陳姓醫材商依違反醫師法聲押，台中地院裁定2名醫師分別以100萬元交保、醫材商50萬元交保，檢方也當庭提出抗告。

台中地院指出，鄭文郁醫師與楊孟寅醫師涉嫌自2023年間，使未具合法醫師資格之人，執行核心醫療業務違反醫師法，並且涉犯詐欺取財、業務登載不實等罪，犯罪嫌疑重大，有反覆實施詐欺取財犯罪之虞，具有刑事訴訟法101條之一的羈押事由。

不過考量羈押為最後手段，且3人均坦承犯行，相關證據資料均已扣案或偵訊完畢，無串供滅證之虞，又本案非屬於法定重罪，也沒有具體證據可以證明3人有逃亡意圖，考量被告等人醫療專業養成不易，而且本案經媒體披露後已收警惕之效，為確保司法偵查能夠順利進行並預防再犯，最終裁定鄭姓被告、楊姓被告各准以100萬元具保，並且限制住居及限制出境出海，至於陳姓被告則准以50萬元具保，並且限制住居與限制出境出海，禁止從事醫療核心行為，如不服裁定得於10日內提起抗告。

