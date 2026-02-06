中榮2醫師讓廠商代刀遭聲押 法院裁定1百萬交保

手術房裡，醫護人員專注心力救治病患，台中榮總卻有醫師遭揭露，疑似讓不具醫護執照的醫療器材廠商進手術房執刀。

台中地檢署介入調查，搜索台中榮總及涉案醫師住處，初步認定台中榮總楊姓、鄭姓醫師以及陳姓醫材廠商3人涉嫌違反《醫師法》，聲請羈押；地院裁定2名醫師各100萬元交保、醫材商50萬元交保，檢方不服當庭抗告。

台中地方法院行政庭長黃玉琪說明，「被告3人已坦承犯行，相關的證據資料已經扣案或偵訊完畢，無串供滅證之虞，又本案非屬於法定的重罪，也沒有具體的證據可以證明，被告3人有逃亡的意圖。」

台中地院考量本案被告醫療專業養成不易等因素，裁定3人交保，限制住居、出境出海，也禁止從事醫療核心行為。

台中榮總院長傅雲慶回應，「有看到新流出2023年拍攝比較完整的影片，證實本院神經外科楊孟寅及鄭文郁醫師確有違法。」

台中市衛生局醫事管理科長吳雅玲表示，「要求院方於期限內提出完整報告及補救措施，並責陳該院務必落實內部監控機制。」

中榮對此鞠躬道歉，也火速召開臨時院部會議，各記2名醫師一支大過，並停止2人手術業務。

台中市府則回應，醫院在醫療管理及督導醫師執行職務上也有疏失，罰醫院10萬元罰鍰，涉案醫師停業1個月，後續將再依刑事判決結果依法辦理。

由於一開始有3名醫師遭檢舉，目前僅2人遭懲處，院方回應，另一名廖姓醫師未被檢方列為被告，還需等待偵查結果；院內也會加強手術室管流程，也會安排代理醫師來保障病患權益。