中榮2醫師讓廠商「代刀」百萬交保 中市衛生局開罰醫院10萬、醫師停業1月

台中榮總爆醫師讓廠商「代刀」重大疏失，遭中市衛生局開罰，院長傅雲慶則在記者會上鞠躬道歉。翻攝照片

台中榮總神經外科醫師楊孟寅、鄭文郁，涉嫌違法讓無醫師資格的醫材廠商進手術室代為執刀，今遭中檢聲押後獲法院裁定交保。台中市政府衛生局表示，經查中榮在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局將採取「刑懲並進」原則即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，涉案的2名醫師各停業1個月處分，期間禁止醫師進行任何看診及手術等醫療行為。

台中衛生局指出，雖然醫師個人涉及違反《醫師法》之刑事責任，依《行政罰法》刑先懲後原則，須待司法判決確定後才可裁處罰鍰，但因醫師涉案情節重大，嚴重影響病人安全，除醫院已要求涉案醫師停刀並移送考績會外，衛生局將進一步依《醫師法》規定，對2名醫師均處以停業1個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。

廣告 廣告

此外，針對醫院未盡管理督導之責，衛生局依違反《醫療法》第57條規定裁罰醫院10萬元罰鍰，要求院方於期限內提出完整檢討報告及補救措施，並責成該院在司法調查期間，務必落實內部監控機制。衛生局亦將持續依法稽查轄內醫療院所，以維護醫療品質及市民就醫安全為最高原則。



回到原文

更多鏡報報導

百歲人瑞閃婚看護 律師蘇家宏點破關鍵：剩餘財產沒得分但還能分1/11

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

狼父現形！繼父威脅「快點幫我用」 強壓高二女頭貼胯下

微波爐加熱會致癌嗎？營養師曝3大NG用法...這「2件事」更重要