中榮3醫師「放行醫材商進手術室」未報備挨罰 衛生局啟動調查

台中榮總3名醫師未依規定報備即讓廠商進入手術室。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室代刀，衛福部指出，中榮確認3名醫師違規放行廠商進入手術室、未報備，但未發現廠商代刀或執行醫療行為，院方已對3名醫師各記申誡1次。對此，台中市衛生局說，獲報後即依權責啟動行政調查程序，並就疑涉密醫相關情事移送司法機關偵辦。

台中榮總對於涉有未依規定報備，讓廠商進入手術室，目前還未回應。

衛福部醫事司指出，依中榮回報內容，廠商並未執行任何醫療行為，屬於管理與程序違失，違反院內規範，因為廠商本來就不應該進入手術室管制區，除非依程序申請核准，3名醫師都沒有依SOP完成申請，衛福部已將中榮報告備查，後續將交由台中市衛生局進行行政調查，並於兩週內釐清、依法懲處。

廣告 廣告

衛生局指出，針對院內3名醫師未依程序完成報備即讓廠商進入手術室的行為，院方雖已進行內部懲處，衛生局仍將就醫療院所整體管理及內控機制依法進行查核，以釐清相關管理責任。

衛生局強調，將依衛生福利部指示配合辦理行政調查作業，並於期限內完成調查結果彙整並陳報衛福部，持續依法把關醫療行為，維護民眾就醫安全與醫療秩序。

【看原文連結】

更多自由時報報導

廠商闖中榮手術室案院內報告出爐 3醫師違規放行被記申誡

批台灣人最不友善！住3個月外國人喊「迫不及待想離開」網戰翻

吃火鍋犯「1禁忌」讓卡式爐爆炸！消防粉專：威力相當於手榴彈

雄中「幻神」地理考卷滿滿英文 網笑：這才是「雙語教學」啊

