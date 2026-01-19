中榮3醫放任廠商執刀！衛福部喊嚴查嚴辦 手術室新規最慢7月上路

台中榮民總醫院。（圖／翻攝自Google Maps）

台中榮民總醫院近日爆發重大醫療爭議，事件最初由媒體於2周前披露，指神經外科3名知名醫師，包括科主任楊孟寅、微創性神經外科主任鄭文郁及醫師廖致翔，違反院內規定，讓未完整報備的醫材廠商人員進入手術室。院方當時辯稱醫材廠商未執行醫療行為，沒想到關鍵手術影片曝光後，顯示無照廠商確實有執刀的情況，與報告明顯不符。院方隨即令涉案醫師停止手術業務並解除主管職，案件移送檢調。對此，衛福部也重啟專案調查，並將建立手術室管理指引，未來納入醫院評鑑，以防堵類似事件再發生。

廣告 廣告

據悉，院方事發後曾一度向主管機關提交報告，強調廠商僅在場協助器械說明，並未執行任何醫療行為，3名醫師因此各記申誡一次。沒想到16日再有媒體取得1段拍攝於2023年7月的手術影片，畫面中清楚可見1名醫療器材廠商人員站上手術台，直接為1名女性病患操作器械並執刀，而原本應負責主刀的醫師不僅未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」，與先前院方所稱「廠商未執行醫療行為」的說法明顯不符。

新影片曝光後，台中榮總18日下午緊急召開院部會議，並做出多項處置。院方表示，影片內容高度懷疑廠商實際執刀，將全力配合衛生福利部、台中市衛生局及檢調單位調查，如查有不法，必定依法嚴辦、絕不寬貸。在調查期間，3名涉案醫師全面停止手術業務，其中2名身兼科主任者同時解除主管職務；涉案醫療器材廠商人員則被嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。此外，神經醫學中心主任即日起也由業務副院長代理。

對此，衛福部長石崇良19日也指出，影片內容顯然與院方先前報告有所出入，畫面中廠商人員直接對病患進行手術，已屬嚴重違反醫療法規，除已請地方衛生局將案件移送檢調，針對可能涉及違反醫師法、密醫罪進行偵辦外，衛福部也將成立專案小組，重新全面檢視中榮內部調查過程與責任歸屬。

石崇良強調，專案小組將由衛福部主導，並納入外部委員，包括地方衛生主管機關與相關專家，以確保調查的獨立性與公正性。他也表示，會先從台中榮總個案著手，嚴查嚴辦，待事實釐清後，再評估是否擴大檢視其他醫院是否存在類似情形。

除了追究個案責任，衛福部也同步啟動制度面改革。石崇良宣布，將在3個月至半年內建立全國一致的手術室指引，內容將涵蓋手術室進出人員管理、身分辨識機制及相關配套措施，並由醫事司召集專家、專業醫學會及醫務管理學者共同研議，以兼顧實務運作與病人安全，最慢預計於今年7月上路。未來，相關規範也將一併納入醫院評鑑，作為嚴格要求醫療院所遵循的重要指標。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

行天宮釋出夢幻職缺？月薪4.8萬還能去日本玩 過來人揭真相

24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的

婚前照顧失智公公「把屎把尿」！ 洪詩還原真相：丈夫、大伯都很孝順