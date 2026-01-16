中榮3醫違規放廠商進手術室 行政調查2週內完成

（中央社記者沈佩瑤台北16日電）台中榮總違規放任廠商進手術室案，衛福部今天表示，共3名醫師未依規定報備，均申誡1次，並要求地方衛生局2週內完成行政調查，另也會在農曆年前邀集專家進行追蹤輔導訪查。

台中榮總遭指放任無照醫材廠商進開刀房執行手術，台中市衛生局派員前往稽查並彙整相關情資，移請台中地檢署偵辦，檢方在8日依醫師法分「他」字案交由檢察官調查釐清。

中榮調查報告昨天傍晚壓線送達衛生福利部，其中坦承共3名醫師讓廠商進手術室卻未報備，但強調都沒有執行醫療行為，通通「申誡1次」。

衛福部醫事司長劉越萍今天告訴媒體，已發文給中市衛生局，要求在2週內完成行政調查，完備行政程序，除確認報告部分是否屬實，後續並由衛生局進行懲處。可依醫療法中有關醫院管理的問題，開罰新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並可連續處罰。

院內SOP規定廠商若要進入手術室，應符合相關規範。劉越萍指出，尤其是進入管制區一定要報備，但這3名醫師都沒有做到，除了各別記申誡1次外，院方提出的改善措施，包括把報備層級從科部主任拉到院長。她直言：「醫師都是資優生，記申誡是很丟臉的事情！」

劉越萍說，目前正在邀集專家，預計在農曆年前依據報告內容進行評鑑的追蹤輔導訪查，確認改善方式有打到痛點，這部分會請醫院評鑑暨醫療品質策進會儘速辦理，並彙整專家意見，作為年後討論制定非醫事人員進手術室指引參考。（編輯：管中維）1150116