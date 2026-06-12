中樂透頭獎卻不敢花！她寧可辛苦加班兼職開Uber 背後藏辛酸真相

一名女網友透露雖然幸運中樂透頭獎，卻因家人不善理財，只能死守中獎秘密，照常工作。（示意圖，pixabay）

外國一名女子出身清貧，半年前竟然幸運抱走樂透頭獎，瞬間躍升為千萬富翁。不過她選擇把這天大的好消息藏在心底，不僅繼續忍受討厭的工作天天加班，甚至還跑去兼差開Uber，努力偽裝成拚命賺錢的模樣，只為了掩飾身價暴漲的秘密。

中頭獎卻不敢說

這名女網友在Reddit發文透露，雖然半年前中了樂透頭獎，直接從困苦翻身成為有錢人。為了不被發現，她只能演戲演到底，不僅沒辭掉討厭的工作，甚至加碼去開Uber，營造出自己是因為努力拚業績才生活好轉的假象，讓周遭的人全都信以為真。

默默規劃改善家人生活

雖然荷包滿滿，但她日常生活還是省吃儉用，月薪2850美元（約新台幣9萬2000元）照樣領，買東西也堅持挑便宜貨。她默默用獎金幫家人換了價值3萬美元（約新台幣97萬元）的Hyundai新車，卻還要裝出壓力很大的樣子，不讓家人發現這是現金全付。其實她默默規劃著幫家人買房、帶家人出國，只是目前還在摸索如何妥善規劃財務。

保密原因

她坦言會選擇保密，是因為家人過去毫無金錢觀，領到薪水就瘋狂網購揮霍，她深怕一旦公開，獎金瞬間就會被敗光。因此在大家學會妥善理財之前，她堅持要把秘密守到底，甚至連過去常買樂透卻總槓龜的經歷，也成了不能說的秘密。

網友建議秘密絕不能曝光

現在雖然身為富豪，這名女網友卻因為過度操心如何無痛資助家人，導致自己壓力山大，而且反倒委屈自己每天還是做著討厭的工作。網上的熱心網友們看完紛紛建議她，這秘密死都不能說，別讓親友成為吸乾她的吸血鬼，並叮囑她一定要先保障好自己未來的生活，別把錢一次花光，還有人則建議她找個像是股票投資暴漲的藉口，總之別承認是樂透，先照顧好自己再說。

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