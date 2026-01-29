中樂透1億如何用？老翁投資蓋工廠製毒，殘害生命賺上百億。示意圖

英國大曼徹斯特法院近日審理一起相當特殊的案件，現年80歲的老翁史派比（John Eric Spiby）在2010年、65歲時中了樂透，抱回240萬英鎊（約新台幣1億元）的獎金。但史派比後來利用這些錢，拿去投資蓋工廠製毒，接著更讓他獲利約新台幣上百億，不過法網恢恢，史派比仍然被逮，並在近日遭判16年半徒刑。

史派比中樂透頭獎 投資製毒業再高額獲利

據英國《每日郵報》報導，史派比在2010年中了樂透頭獎240萬英鎊，但他不甘於退休，而是把這筆錢拿去蓋製毒工廠，甚至在索爾福德（Salford）地區蓋了兩間。而且不只史派比經營製毒事業，他還帶著兒子與兩名同夥一起做。

但後來史派比的毒工廠還是遭到破獲，警方首次進入工廠搜索時，發現現場有一輛卡車，還留有260萬粒偽裝成「Diazepam」的毒藥丸，初估市價高達520萬英鎊（約新台幣2.2億元），另外還起出多把槍枝與彈藥。而後警方進一步調查發現，史派比的毒品王國生意在近10多年來，初估獲利高達5800萬英鎊至2.88億英鎊（約新台幣25億元至125億元）。

史派比。圖／翻自《每日郵報》

史派比的製毒工廠，藏在偏僻郊區，用實驗室偽裝。圖／翻自《每日郵報》

史派比「唱秋」：馬斯克和貝佐斯要小心

不僅如此，史派比還一度「唱秋」自己的事業體龐大，要特斯拉創辦人馬斯克和亞馬遜創辦人貝佐斯要「小心」。不過法官審理此案時指出，因為史派比製作「毒藥丸」並販售給當地青年與民眾，導致近幾年索爾福德地區因吸毒致死的案例增加。法官在庭上也大罵史派比，表示他幸運中了大獎，本來可以抱著這筆錢，好好享受退休生活，但卻選擇成為罪犯。

在本月27日，法官判處史派比16年半徒刑，他的兒子約翰（John Colin Spiby）與另一名同夥卓瑞（Lee Drury），則被判18年徒刑；另一名同夥多利安（Callum Dorrian），則已在前一場審判庭被判12年徒刑。

警方發現史派比把毒品偽裝成「Diazepam」藥丸。圖／翻自《每日郵報》

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



