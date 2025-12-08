中機雷達照射對準日F-15 專家：明顯構成挑釁
台日關係緊張下，日本7日指控中共解放軍，兩度以雷達照射執行任務的航空自衛隊，軍事專家更認為對岸此舉恐怕會點燃中日戰火。因為戰鬥機所用的雷達通常兩個用途，巡邏的時候會打開搜索雷達，找尋前方障礙物或是敵機，一旦發現不明目標，就會上前追蹤目視辨別，但一旦雷達進行鎖定，使用連續波持續照明目標，那便有利後續發射飛彈。
國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，「就開火前的最後一關了，所以被判定為高度的敵意行為，特別是他是在領空之外，也就是伴隨著遼寧號航艦戰鬥群遠海航訓，在出宮古海峽的時候，在台灣東北東方，也就是沖繩南方的位置，跟日本的軍機遭遇，就採用這種攻擊性的手法，這是非常不智的。」
面對中國全方位的灰色地帶威脅，台灣恐怕不能置身事外。蘇紫雲分析，一旦我方遭遇類似形況將會有三階段應處，第一個採取直接迴避，以高G力大幅度轉彎，脫離雷達鎖定；若對方持續敵意行為，則可拋射熱焰彈干擾；最後迫不得已，則會予以還擊。
F-16退役種子教官黃揚德則重申，飛行員再沒有接受到命令前，絕不會輕易「鎖定」，因為下一步就是「發射」。
F-16退役種子教官黃揚德指出，「第一擊不在第一線的飛行員手上，是在國防部部長的手上，如果他有追、有敵對的行為，有相對性的動作，這時候上面高層的決策，就應該要決定這個構不構成，比如說戰機飛行員有沒有危險，或者是他已經開槍，或者是甚至發射飛彈，然後我們躲過去了，這個就有所謂的第一擊的界定。」
據了解，共機長年對台的灰色侵擾，國軍雖然也同步空中監控，目前雙邊未傳出有「雷達鎖定」事件。不過黃揚德也提出，其實美式4.5代以上的戰機，火控系統甚至可以不用透過雷達，而是藉由EOTS電光瞄準，像是去（2024）年中國舉行「聯合利劍-2024A」演習後，我方也首度秀出了F-16V戰機使用狙擊手莢艙，標定殲-16、轟6戰機的畫面。
