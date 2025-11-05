即時中心／廖予瑄報導

中橫公路墜谷事故！今（5）日下午2時50分，有一台挖土機墜下花蓮秀林鄉台8線的溪谷，並造成22歲林姓男駕駛身亡。由於現場沒有監視器，因此詳細肇事原因，還有待警方調查釐清。

根據警方調查，林男今日下午駕駛挖土機，沿台8線秀林鄉富世村東往西行駛，準備前往位在台8線147公里的工地（非堰塞湖工區）；沒想到當他行駛至台8線169.7公里處時，卻不慎擦撞右側山壁，再衝撞擦撞對向護欄，連人帶車摔下溪谷下約100公尺處。

由於警方到場時，發現挖土機已經起火燃燒，因此也立刻通報消防局；消防局並在下午3時35分派員前往救援，並發現已經失去生命跡象的林男。





快新聞／中橫公路墜谷釀1死！ 挖土機連人帶車「摔下百米山谷」

消防人員在谷底發現已經失去生命跡象的林男。（圖／民視新聞翻攝）





消防人員在下午4時25分順利將林男遺體吊掛至路面。由於現場沒有監視器，因此詳細肇事原因仍待警方調查釐清。

原文出處：快新聞／中橫公路墜谷釀1死！ 挖土機連人帶車「摔下百米山谷」

