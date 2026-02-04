中橫公路太魯閣段逐步解封 綠水展示館、2步道部分開放

「綠水步道」前段開放，遊客可一路走到小吊橋後原路折返。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

「綠水展示館」周邊景觀。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣國家公園及台8線中橫公路受前年地震重創，經過1年多的整修復健，農曆春節前，多個景點、步道陸續開放，太魯閣國家公園管理處今天表示，隨著公路局太魯閣工務段將天祥地區的交通管制點向東移至綠水，包括綠水展示館及綠水、綠水文山兩條步道局部區域，近日恢復開放，假日還有志工提供解說服務。

太管處表示，開放範圍包括中橫公路旁的「綠水展示館」、展示館周邊平台及停車場；步道部分則開放「綠水步道」前段約250公尺，遊客可一路走到小吊橋後原路折返，單程約15分鐘；以及「綠水文山步道」前段約450公尺，步行至「陀優恩」後折返，單程約30分鐘。

為因應步道開放，太管處邀請志工協助，將荒廢一年多的路面雜草清理乾淨，並完成解說志工的增能訓練。即日起的假日及接下來的春節連假期間，綠水展示館都將安排志工駐點，提供專業的解說諮詢服務。

太管處提醒，目前綠水地區並非「全面開放」，且僅限於「日間」時段（上午8時30分至下午4時）。

太管處也強調，綠水地區僅針對結構相對穩定、風險可控的部分區域，經安全評估後局部開放，讓遊客或路過民眾在等待交通管制放行時，可賞景遊憩，切勿擅自闖入未開放的深處封鎖區域，請民眾配合。

太管處呼籲，春節期間計畫前往太魯閣國家公園的遊客，行前請務必查詢最新交通管制時間及開放資訊，並配合現場人員引導，落實山林旅遊禮儀。

