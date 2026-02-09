中橫公路東段多處施工 公路局工務段拚修復改善

（中央社記者李先鳳花蓮縣9日電）中橫公路台8線東段天祥至太魯閣口，因0403地震、風災造成多處嚴重坍方，2年來公路局工務段依短、中、長期計畫展開修復，改善易落石路段，預計2028年7月底前陸續完成。

交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，台8線中橫公路東段嚴重災情，政府已投入復建經費新台幣9.58億元，短期邊坡保護搶修工程6處已於2024年底前完成。

中期復建工程5處易落石路段分別為九曲洞西端及錐麓隧道東端的「簾幕式攔石網」、九曲洞東端的「鋼架式防落石棚與鋼構洩槽」、靳珩隧道西端的「RC明隧道與鋼構洩槽」及寧安橋西端的「掛網及噴凝土等邊坡防護工程」合計約40327平方公尺正在施工中，預計2027年4月底前陸續完成。

搭配中期復建規劃的安全再提升工程，分別於九曲洞西端增建「變斷面RC明隧道」及錐麓隧道東端新建「鋼架式防落石棚與鋼構洩槽」也已經於2025年12月下旬完成發包，目前整備中，後續將搭配前期的簾幕式防落石網工程進度進場施工，預計2028年7月底前陸續完成。

至於長期規劃方面，委託專業技術顧問辦理「地質地貌變異分析暨避離災方案評估工作」，經由調查、監測及評估，作為規劃台8線東段長期安全穩定路廊的前期作業，評估成果預計2029年提出。

太魯閣工務段長張佩筠表示，復建工程施工期間，台8線中橫公路東段仍維持通行，為兼顧施工進度及地方與產業通行需求，目前定期邀請在地居民、社團、旅宿業者及相關機關單位、施工廠商及熟悉沿線地質環境的顧問公司共同協商交管措施。

目前天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）為日間5時段通行，考量落石風險及夜間用路安全，關原至太魯閣（114.6k~184.5k）仍維持夜間封路管制。

另外，關原段因持續強降雨，造成上邊坡大規模坍方、土石流及路基流失，長期的崩塌與地質不穩定，道路因而中斷，太魯閣工務段搶通後，歷經長時間的修復現已完成上邊坡工程，正展開下邊坡保護與路基加固工程，可望今年5月完工。（編輯：張銘坤）1150209