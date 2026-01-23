中橫化身「銀白世界」 鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈通行

交通資訊民間粉專「中橫路況交通資訊站」今（23日）發文提醒，雖然目前無下雪，但地面有一層積雪，鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈通行。

「中橫路況交通資訊站」粉專提醒駕駛，鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈通行。（圖／翻攝自「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

「中橫路況交通資訊站」粉專小編發文，以幽默口吻寫下：「請冷靜聽我縮（說） …現在地上有雪 …蛋素（但是）沒有下雪 …請好好的上班 …千萬不要猴急 …」

該粉專更新今天早上8時路狀，表示目前鳶峰至大禹嶺限加掛雪鏈通行，將視現場狀況機動調整相關管制路段，提醒駕駛加掛雪鏈行駛時請務必保持適當車距。

廣告 廣告

中央氣象署表示，今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部高溫20至22度，中南部日夜溫差大，夜間清晨仍要注意保暖；天氣方面，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大臺北地區有零星短暫雨，其他地區以多雲到晴的天氣為主。

延伸閱讀

K分支恐釀春節流感大爆發？疾管署緊急回應：疫苗仍具保護力！

快檢查！新北捷輕軌常客回饋金1/31到期 逾期全歸零

快來發財！威力彩最新獎號揭曉 頭獎衝6.3億元