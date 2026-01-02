中橫南山村米摩登路段坍方搶通！1330起採管制通行 夜間封閉時間曝

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

北部中橫公路由宜蘭至梨山行經台7甲線35.9公里處南山村米摩登路段，因為近日東北季風連日降雨影響，造成上邊坡發生坍方道路阻斷，原本預計今（2）日16時搶通，不過在公路局東區養護工程分局獨立山工務段搶修團隊立即調派搶修機械及人員於現場積極辦理搶修之下，已於今日下午1點30分搶通，解除緊急性道路封閉管制。

台7甲線35.9公里處南山村米摩登路段已於今日下午1點30分搶通。（圖／公路局提供）

公路局指出，因該路段邊坡仍不穩定，易有落石發生須持續辦理刷坡整坡作業，故現場採整點放行10分鐘管制通行；另高山易起濃霧難以掌握及邊坡不穩定狀況，故決定於今日下午5點30分起實施夜間預警性道路封閉，預計於隔（3）日上午7點視道路狀況再決定開放通行，公路局也請用路人配合現場管制人員指揮通行。

此外，公路局特別呼籲用路人，大雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；並請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，公路局也強調，連續降雨過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需視災情規模而定，請用路人提前因應規劃，避免受困滯留。

