中橫又出事！黃色貨車彎道「擦邊球」 沙國單車客太魯閣摔飛送醫

黃色貨車彎道一擦外籍單車客太魯閣摔車送醫。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮太魯閣國家公園內的台8線中橫公路，於25日中午發生一起汽車與自行車的交通事故，1名來自沙烏地阿拉伯的外籍旅客在騎乘自行車時，遭同向行駛的小貨車擦撞倒地，所幸送醫後並無生命危險，但事件仍引起網友與用路人關注山區道路安全問題。

新城警分局天祥派出所指出，事故發生時間約為25日中午12時，地點位於台8線168.7公里處的太魯閣路段。當時25歲蔡姓男子駕駛黃色自小貨車，由西往東行駛，於轉彎時不慎擦撞右側同向騎乘自行車的29歲沙烏地阿拉伯籍男性旅客，導致自行車失去平衡、人車倒地，整個過程也被後方車輛的行車紀錄器完整拍下。

事故造成自行車騎士頭部及手腳多處擦挫傷，經救護人員送醫治療後，所幸無大礙。值得注意的是，肇事貨車駕駛一開始並未立即停車，事後才折返現場，並發現對方已受傷倒地。警方對雙方進行酒測，結果均為0，排除酒駕因素，目前已調閱相關影像與跡證，進一步釐清詳細肇事原因。

警方也呼籲，太魯閣山區道路狹窄、彎道多，車輛與自行車經常混合使用，用路人務必放慢速度、保持安全距離，避免類似意外再次發生。

