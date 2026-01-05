即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導

花蓮中橫台8線今（5）日上午發生一起機車自撞山谷意外，一名就讀東華大學的19歲陳姓男大生，與同學等6人相約出遊；沒想到他卻疑似過彎失控，不慎自撞護欄，並直接墜下約10公尺的山谷。警消獲報到場，發現機車已成廢鐵，零件散落一地；而陳男也失去意識、沒有生命跡象，目前送醫搶救中。至於肇事原因，仍待警方進一步調查釐清。

今日上午陳男與同學等6人，相約騎車從東華大學出發，沿著中橫公路太魯閣段要到武嶺玩。不料，就在他們行經台8線179公里處時，陳疑似過彎失控，直接撞上護欄，並且掉落邊坡，墜下約10公尺高的山谷。

快新聞／中橫台8線嚴重車禍！東華男大生「過彎失控」墜谷 失去意識搶救中

陳男的機車已摔爛。（圖／民視新聞）

警消獲報到場後，發現機車的車頭及車身都已摔爛，車殼零件也散落一地；而陳男則是失去意識、沒有呼吸心跳。救援人員見狀，立刻出動吊掛器材車，利用吊籃將陳從山谷下吊掛上來，並送往花蓮慈濟醫院搶救。至於肇事原因，則有待警方調查釐清。

