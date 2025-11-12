中橫台8線豁然亭段落石擋路 明部分路段管制放行
鳳凰颱風與東北季風帶來多日降雨，中橫公路台8線157.7K豁然亭路段出現持續性落石阻斷交通，搶修人力和機具進駐搶修，預計13日下午3時搶通，屆時關原至天祥段按原訂管制方式放行。
公路局東區養護工程分局表示，12日中午12時許，中橫公路台8線157.7K豁然亭段發生持續性落石阻斷交通，太魯閣工務段人員、機械趕抵現場守視搶修，同時於災點遠、近2端公布阻斷訊息，實施交通管制。
由於山區長時間降雨導致邊坡含水量高，抗災能力降低，加上雨、霧天氣視線變差，雖預計可在13日下午3時搶通，除了157.7K豁然亭災點，中橫公路台8線關原至天祥段（114.6K至167.4K）等其餘路段仍依原訂管制方式放行。
公路局呼籲，山區道路經過地震、颱風、豪雨或連續降雨後，容易發生坍方、落石等狀況，路況難以掌握，民眾如非必要，應避免進入山區道路，並隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。可上公路局智慧化省道即時資訊服務網，或手機下載「幸福公路APP」、收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
延伸閱讀
韓國瑜重砲回擊賴清德引發綠營跳腳 港媒分析：明顯戳中痛點
同框韓國瑜嗨唱「愛拚才會贏」 羅智強喊選到底：一定逆轉勝
台灣第11次主辦APPU 江啟臣：國會外交新里程碑
其他人也在看
貓奴夢幻車牌「CAT8888」搶翻天 競標拍出57.6萬
即時中心／徐子為報導傳說中被譽為「貓奴身分證」的夢幻號碼「CAT」車牌今（12）天決標，公路局基隆監理站透露，其中以「CAT-8888」最夯，決標金額57萬6000元，官方提醒，需在明（13）中午轉帳繳費，才能領牌。民視 ・ 17 小時前
議員陳韋曄促仿雙北加碼青年租金補貼 桃市府允研議
桃園市議員陳韋曄今於市政總質詢時提到，目前青年租金補貼全由中央支應，但補助似乎不足，建議比照北市、新北自籌加碼，將「青年租屋」和「包租代管政策」結合，納入一定比例「青年租戶」優先承租，希望市府跨局處整合「青年安心讚」等就業及社福資源，讓青年不只租得起，更能穩定就業、留在桃園發展；都市發展局長江南志表自由時報 ・ 17 小時前
南台青銀共創入選衛福部計畫 打造社區共照典範
記者汪惠松／永康報導 南台科大青銀共創ＵＳＲ計畫攜手台南市社會局及南區金華社區，共同…中華日報 ・ 17 小時前
鳳凰減弱澎湖機場重啟 立榮、華信11/13開加班機疏運旅客
鳳凰颱風來襲，澎湖空運被迫停航1.5日，隨著颱風威力減弱，明（13）日澎湖機場可望開場、重新恢復正常起降，因應封島後開放首日滯留澎湖旅客離境需求，立榮航空公司13日加開台北、高雄航線加班機，華信航空加開台北航線加班機。澎湖地區因受到鳳凰颱風侵襲影響，12日澎湖航班全部取消。但隨著颱風逐漸遠離，澎湖航自由時報 ・ 17 小時前
影/太麻里溪暴漲溢堤！道路淹成漂漂河 怪手緊急進駐
鳳凰颱風挾帶豪雨侵襲台東，金針山測站累積雨量已達162毫米，導致太麻里溪水位暴漲，位於鐵路橋上游的取水口發生溢堤情況。縣府獲通報後緊急調派怪手投擲太空包阻擋水流，並規劃後續設置防洪牆加強防護。中天新聞網 ・ 17 小時前
企業海洋永續貢獻獎頒獎 管碧玲致詞 (圖)
海洋委員會12日下午在台北101舉辦第一屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，海委會主委管碧玲（圖）致詞表示，台灣企業在推動ESG上向來積極，希望能將這股力量引向海洋。中央社 ・ 17 小時前
芬普尼蛋汙染源找到了！疑業者違法用藥 食藥署：違規產品一顆不准出場
彰化縣文雅畜牧場洗選蛋，被驗出殘留農藥芬普尼0.03ppm，農業部調查結果出爐，昨天於該畜牧場雞蛋、蛋雞羽毛樣品及其代謝...聯合新聞網 ・ 17 小時前
擔心受損忙搶收 雲林稻穀收穀量倍增、蔬菜價跌
鳳凰颱風侵台，雲林縣農民擔心遭受損失，紛紛搶收稻穀和蔬菜。西螺鎮農會3天內收穀量達2000公噸，比往年多出一倍；西螺果菜市場今天（12日）各類蔬菜到貨量近900公噸，因雲林未有明顯風雨，平均菜價不漲反中廣新聞網 ・ 17 小時前
3生肖下週要發了！事業愛情兩得意 再迎貴人
3生肖下週要發了！事業愛情兩得意 再迎貴人EBC東森新聞 ・ 17 小時前
企業海洋永續貢獻獎頒獎 古錐囡仔合唱團演出 (圖)
海洋委員會12日在台北舉辦首屆「企業海洋永續貢獻獎」頒獎典禮，由台中市賴厝國小「古錐囡仔合唱團」演出為典禮揭序幕，以母語歌聲展現在地情感及特色。中央社 ・ 17 小時前
最新暴風侵襲機率出爐！4地達100% 北部全掛蛋
最新暴風侵襲機率出爐！4地達100% 北部全掛蛋EBC東森新聞 ・ 17 小時前
韋安觀點》鄭麗文「秋祭慰靈」關鍵三面向：她錯了嗎？
上週，甫於11月1日就任國民黨主席的鄭麗文，出席馬場町秋祭慰靈活動，引發軒然大波。這場爭議不僅關乎個人行為，更牽動國民黨的歷史定位與政治路線。從三個面向來檢視：她到底錯了嗎？三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
影/馬太鞍溪堰塞湖水位降9.3公尺無新阻塞 有望解除紅色警戒
馬太鞍溪堰塞湖在鳳凰颱風期間，堰塞湖溢流口因湖水沖刷下切，從湖區水位計數據顯示，於10日凌晨起，水位緩慢下降中，自10日 23時起至12日12時止，37小時內水位共下降9.3公尺，水量減少約96萬立方公尺；目前蓄水面積7.8公頃，蓄水量尚有約69萬噸。中天新聞網 ・ 17 小時前
木星開始逆行！4星座適合「重新檢討情感」 揮別不健康關係找回安全感
巨蟹座：情感底氣，重定義家巨蟹座的朋友，木星在你們的本命宮逆行，這是你們的情感底氣，重新定義家的關鍵時期。過去，你們可能將情感的重心過度擴張到外部，例如過度照顧家人、親友或伴侶，卻忽略了自身的內在需求。這次逆行是你們的情感底氣回收期，它提醒你們，真正的安...CTWANT ・ 17 小時前
運動衫穿搭『Swe潮日常』席捲時尚圈 GU開創秋冬新風潮
隨著秋意漸濃，空氣清新，城市街頭也悄然換上新裝。每到這個季節，不僅期待衣櫥煥然一新，更渴望嘗試過去未曾挑戰的時尚單品。GU今秋冬正式推出全新休閒服（Sweat；GU大學T系列）穿搭風格『Swe潮日常（スウェ活）』，引領舒適與時尚兼具的新潮流。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
蘇澳暴雨成災！卓榮泰視察後拍板：將追加21億分洪道所需預算
受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，蘇澳鎮豪雨成災，初估上千戶受災，蘇澳鎮長李明哲強調地方需要新分洪道，籲請中央盡速補齊預算缺口；代理縣長林茂盛也呼籲中央加速核定蘇澳溪分洪道計畫。對此，行政院長卓榮泰今（12）日下午赴蘇澳視察災情時，當場宣布工程所增加的21億餘元，會納入4年1000億改善縣市管河川工程計畫中。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
吊車大王出手了！凌晨派女婿前進蘇澳勘查 「2山貓+1怪手」待命中
鳳凰颱風持續接近台灣，受到颱風外圍環流加上東北季風共伴效應，加上蘇澳地形影響，宜蘭災情嚴重，蘇澳市區淹水深度一度及腰，更有數千戶民眾的車輛泡在水裡。為了救災，吊車大王胡漢龑今（12）日稍早宣布，已派女婿前往協助，還有2台小山貓及1台怪手正在待命當中。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 14 小時前