中橫天祥僅剩一隻老猴 遊客悵然若失

中橫天祥風景區猴群集體離去，僅剩一隻老猴的孤獨身影。(記者游太郎攝)

〔記者游太郎／花蓮報導〕以往猴滿為患的中橫公路天祥風景區，因為民眾不當餵食，讓獼猴養成搜尋及取食人為食物的習慣，甚至出現搶食情況，不少遊客甚至衝著牠們上山，超想看到猴群與人類互動的畫面；但「人猴共好」的局面近期已不再重現，整個天祥風景僅剩一隻「形單影隻」的老猴，當地商家感嘆，0403地震後遊客大減，連猴群也無情離去，消條景況令人唏噓。

天祥目前僅存的商家老闆丁舒惠指出，0403地震造造中橫公路東段受創嚴重，遊客也急驟減少，造成便利商店撤出，商家也僅剩一家，目前只能靠供應中橫災修工程工人的便當苦撐，偶而有遊客前來，開口就問猴群怎麼不見了？聽到已消失很久了，失望的神情全寫在臉上。

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他說，目前整個風景區內只剩一隻老猴遊盪，也不和人親近，每天晨昏固定坐在橋頭，若有所思的模樣，令人感到一份莫名的淒涼感；猴群消失的原因，除了遊客和商家減少，食物來源缺乏，還有就是正值春夏之際，山中植物長出嫰葉，食物來源較為充分，因此整群離去到山區覓食，這隻老猴被猴群趕出，才會堅守在風景區內。

太管處則表示，臺灣獼猴為臺灣唯一的非人類靈長類，是國家公園自然環境中的野生動物，原來推動的「與猴共好計畫」及提倡「食物不露白」措施，現階段仍持續有效，希望遊客千萬不要因為看這隻老猴可憐，再度出現不當的餵食行為。

天祥風景區以往常見的母子猴相依偎場景，現已不復見。(記者游太郎攝)

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