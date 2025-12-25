中橫宜蘭支線台7甲線、北橫台7線路段 明年1月施工交管

中橫公路宜蘭支線台７甲線三十六點七公里（米摩登路段）明年一月二日至三十一日（假日不施工管制）實施施工交管。（公路局提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

公路局東工分局獨立山工務段為維護用路人行車安全，辦理中橫公路宜蘭支線台７甲線三十六點七公里（米摩登路段）、北橫公路台７線八十六點四公里至九十三公里（英士路段至玉蘭路段）共五處邊坡施工，自明年一月二日至三十一日（假日不施工管制），每日上午九時至下午五時採機動管制通行並實施施工交管，交管路段如下：

１、台７甲線三十六點七公里（米摩登路段）邊坡施工；２、台７線八十六點四公里（英士路段）邊坡施工；３、台７線八十六點八公里（英士路段）邊坡施工；４、台７線八十六點九公里（英士路段）邊坡施工；５、台７線九十三公里（牛鬥路段）邊坡施工。上述管制放行路段，如因天候影響或突發狀況，俟阻礙因素排除後再予警戒放行，以維用路人安全。