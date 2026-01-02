中橫宜蘭支線米摩登路段坍方搶通 夜間預警性封路

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，加拿大銅礦商Capstone Copper週四宣布，旗下位於智利的Mantoverde銅金礦第二工會(Union 2)將於2026年1月2日正式展開罷工。該工會代表約一半的礦場員工，占公司總勞動力的22%。受此影響，該礦場產能預計將大幅縮減至正常水準的30%。在罷工通知發布前，資方曾試圖達成新的集體談判協議，但雙方未能在工資與福利待遇上達成共識。Capstone表示，將以安全方式逐步縮減營運規模。罷工期間，產出預計僅能維持在正常水準的30%以下。工會曾警告，若罷工持續，每月可能導致公司營收損失超過1億美元。Mantoverde礦場原預計在2025年生產2.9萬至3.2萬噸陰極銅。市場擔憂，此次停工可能進一步加劇全球銅供應的緊張局勢。Mantoverde礦場位於智利阿塔卡馬(Atacama)地區，由Capstone Copper持股70%，日本三菱綜合材料(Mitsubishi Materials)持股30%。儘管Capstone在2025年已順利與礦場內其他三個工會達成新的三年合約，但第二工會的罷工行動顯示出礦業勞資博弈在銅價高企背景下的複雜性。

財訊快報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話