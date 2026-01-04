中橫宜蘭支線米摩登路段1/5～1/16施工 交管整點放行

〔記者江志雄／宜蘭報導〕中橫公路宜蘭支線台7甲線35.9公里處的米摩登路段，本月2日坍方一度阻斷交通，交通部公路局東區養護工程分局訂於明天(5日)到16日在此辦理上邊坡刷坡作業，施工期間上午9點到下午6點交管，每整點放行1次，夜間實施預警性封路。

中橫宜蘭支線是宜蘭通往武陵農場主要交通動線，大同鄉南山村往思源埡口方向6公里處的米摩登路段，2日發生無預警坍方，經過搶修後恢復通行，但災點現場上邊坡穩定性不佳，公路局東區養護工程分局5日到16日施工交管。

廣告 廣告

夜間預警性封路

交管時間上午9點到中午12點、下午1點到5點，每整點放行1次，假日不管制，施工期間下午5點半到隔天上午7點實施夜間預警性封路，路況查詢電話：03-9962683。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「台灣立場」現形了？雲圖驚見神秘防護罩阻隔 鄭明典曝原因

03:52 宜蘭五結規模4.4地震 10縣市有感 最大震度4級

公館圓環通勤實測出爐！網嘆：每月變相加班3小時

北京神盾失效! 委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中崩潰

