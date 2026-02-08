中橫宜蘭支線、北橫入夜若結冰限掛雪鍊 不排除預警封閉

寒流襲台，中橫宜蘭支線(見圖)及北橫高山路段，不排除限掛雪鍊及預警性封閉。(資料照，記者江志雄攝)

〔記者江志雄／宜蘭報導〕寒流襲台，交通部公路局今天(8日)傍晚發出公告，中橫宜蘭支線及北橫公路高山路段，入夜後如果路面結冰，將祭出限掛雪鍊管制通行，若天候進一步惡化，不排除實施預警性封閉。

交通部公路局指出，中橫宜蘭支線南山到勝光、即台7甲線30公里到50公里路段，北橫公路巴陵到百韜橋、即台7線47.4公里到85.5公里路段，這2條道路高山路段今晚一旦路面結冰，將發布限掛雪鍊管制通行措施，甲、乙類大客車、慢車(含大型重型機車)禁止進入管制路段，如有安全顧慮，不排除預警性封閉。

公路局呼籲用路人，寒流影響期間，路面積雪及結冰容易導致車輛故障受困，非必要請避免進入山區道路，請多利用公路局省道即時路況系統，掌握省道即時路況，網址：http://168.thb.gov.tw 。

