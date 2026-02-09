中橫東段拚後年完工促全線通行 九曲洞、錐麓段工程啟動

台8線中橫公路東段２年前因0403花蓮大地震受重創；圖為災後空拍資料照。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路東段２年前因0403花蓮大地震受重創，公路局規畫在4處易落石路段興建明隧道，其中，靳珩隧道西口工程已開工，預計明年4月完工。（讀者提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路東段２年前因0403花蓮大地震受重創，公路局規畫在4處易落石路段興建明隧道，提升道路安全，其中，靳珩隧道西口、九曲洞東口預計明年7月前竣工，九曲洞西口及錐麓隧道東口去年底已發包工程，工程團隊預估可在今年6月進場施工，後年完工且提升安全性後，盼能取消管制措施恢復以往通行。

中橫公路東段天祥至太魯閣口段，2年前因地震、風災造成多處嚴重坍方，經公路局東區工區養護工程分局太魯閣工務段搶通道路後，先透過短期計畫展開搶修護坡工作，再利用中期復健工程提升5處易落時路段安全，其中4處為興建明隧道、1處為掛網及噴凝土等邊坡防護工程，提升道路安全。

太魯閣工務段長張佩筠表示，明隧道興建位置由西往東分別為九曲洞西端及東端、錐麓隧道東端，靳珩隧道西端，其中，靳珩隧道西端、九曲洞東端兩處工程已開工，九曲洞西端及錐麓隧道東端工程則在去年底發包；護坡工程則在寧安橋西端。

他說，靳珩隧道西端工程為興建85米鋼筋混凝土明隧道及65米鋼構洩槽65公尺，九曲洞東端為80米的鋼架式防落石棚與60米鋼構洩槽，若施工期間沒有遇到颱風、強震等災害，與寧安橋的工程都可陸續在明年4月完成。

張佩筠指出，九曲洞西端預計施作變斷面鋼筋混凝土明隧道55米，錐麓隧道東端則新建96米鋼架式防落石棚與113米鋼構洩槽，由於2處目前正進行簾幕式攔石網工程，明隧道施工團隊要待施工告一段落才會進場，保守預估會在6月啟動工程、民國117年7月完工。

他說，4座明隧道完工後，能大幅改善中橫公路易落石路段，整體安全性也會提升，希望能取消現有的管制措施，恢復以往通行，不過公路局未來也會委託專業技術顧問啟動「地質地貌變異分析暨避離災方案評估工作」，經由調查、監測及評估，作為規畫長期安全穩定路廊的前期作業，評估成果預計在118年提出。

另外，關原段4年前因地震及持續降雨影響，邊坡大規模崩塌，大量土石壓垮明隧道及路基導致道路中斷，太魯閣工務段搶通道路後，歷經長時間的修復現已完成上邊坡工程，正展開下邊坡保護與路基加固工程，有望今年5月完工。

