中橫落石砸中小客車 引擎蓋凹陷受損幸無人傷

台中市東勢區中橫公路9公里處發生落石砸車，今天上午一輛小客車行經該路段，遭山壁落石砸中車頭，導致引擎蓋凹陷受損，幸車上駕駛及乘客均未受傷。警方表示，落石已排除，通知谷關工務段到場清理路肩碎石，並將報請交通局在該路段增設告示牌。

台中市東勢區中橫公路9公里處1日上午發生落石，砸中行經該路段的小客車車頭。（民眾提供／中央社）

台中市東勢警分局今天透過文字稿表示，上午11時8分中橫公路9公里處往和平方向，一輛小客車駕駛經過該路段，遭邊坡山壁落石砸中車頭，引擎蓋凹陷受損，車內駕駛及乘客未受傷。

警方到場時落石已排除，通知谷關工務段到場清理路肩碎石，將報請交通局在該路段增設注意落石告示牌。