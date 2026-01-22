中檢偵破「刷卡換現金」洗錢鏈 保全不法所得逾17億元

檢警搜索被告黃男住處。（中檢提供）

台中地檢署偵辦「刷卡換現金」業者結合假投資詐欺集團案，查獲化名「呂俊興」黃姓男子、白姓女子2人，與詐騙集團結合成「一條龍」洗錢模式，讓被害人再剝一層皮！檢警出動兩次搜索行動，將黃男聲押獲准、白女5萬元交保，共查扣虛擬貨幣泰達幣525萬顆（1億 6,000餘萬元）、現金2,100餘萬元，與餐券2,900餘張（約70餘萬元）等物，另聲請保全保全不法所得逾17億元獲准。今（22）日偵查終結，依詐欺、洗錢、組織等罪，將2人提起公訴。

廣告 廣告

全案源於偵辦「博行睿致」「毅德」「科圖」「 Bitcome 」等假投資平台案件時，發現詐欺集團除誘騙被害人投入資金外，竟與「刷卡換現金」業者勾結，發展出剝削被害人資金的「一條龍」洗錢模式。

現場查獲現金400萬餘元、2,900餘張餐券。（中檢提供）

經查，被害人因誤信詐欺集團推薦的假投資平台，資金短絀、陷於急迫情狀時，由白女引介向黃男「刷卡換現金」。被告黃男以其經營的公司為掩護，要求被害人簽訂不平等商品買賣契約，並透過第三方支付業者「旺沛快點付」進行刷卡交易，假借購買餐券、旅遊券等商品之名，實際將被害人信用卡額度轉為現金。

檢警搜索被告黃男住處。（中檢提供）

中檢獲報後，旋即指派檢察官謝孟芳組成專案小組，深入追查。去年4月9日發動第一波搜索行動，查獲白女（41歲）涉案，經偵訊後，以5萬元交保；同年9月24日發動第二波搜索，查獲黃姓男子（47歲）涉案，扣得現金462萬1,000元、日幣73萬元、手機、知名餐廳餐券及連鎖超商禮券共2,900餘張、存摺、金融卡等物，聲押獲准。

經檢警偵辦，黃男從中抽取高額手續費後，再將餘款匯入被害人帳戶，被害人取得現金後旋再投入詐欺集團所推薦之假投資平台，致共50名被害人陷入循環卡債、債台高築，累積刷卡金額逾2,000萬元。經偵辦，除已查扣被告黃男不法所得現金、外幣及餐券外，另就其所使用之金融帳戶及詐欺集團使用之電子錢包，向中院聲請扣押裁定獲准，保全現金共計1,657萬4,706元及泰達幣525萬顆，成功阻斷不法所得之外流。

更多鏡週刊報導

軍警防彈背心採購爆集團化綁標 最高檢下令全國嚴查速辦

林宸佑涉犯貪污等3罪 揭北檢2度向法院聲搜遭駁真相

把女兒活活餓死 中檢起訴在押狠母移送國民法庭