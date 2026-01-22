中檢偵破「刷卡換現金」詐欺洗錢案！起訴2人、保全不法所得逾1.7億元

中檢近日偵破「刷卡換現金」詐欺洗錢案。中檢提供



台中地檢署近日偵破「刷卡換現金」洗錢鏈，被告黃姓男子、白姓女子2人利用數十名被害人誤信詐欺集團推薦之假投資平台，資金短絀、陷於急迫情狀時，誘騙被害人簽下不平等商品買賣契約，透過第三方支付業者進行刷卡交易，假借購買餐券、旅遊券等之名，將被害人信用卡額度轉為現金，不法所得逾1.7億元。中檢今（22日）宣布偵結，依涉犯詐欺、洗錢等罪名起訴黃男、白女2人。

中檢表示，本案源於先前偵辦「博行睿致」、「毅德」、「科圖」、「Bitcome」等假投資平台案件時，發現詐欺集團除誘騙被害人投入資金外，竟與「刷卡換現金」業者勾結，發展出剝削被害人資金之「一條龍」洗錢模式，中檢獲報後成立專案小組深入追查。

專案小組去年4月9日發動第一波搜索行動，查獲被告白女並扣得手機等物，經檢察官訊畢諭知具保5萬元；復於同年9月24日發動第二波搜索，查獲被告黃男（化名「呂俊興」）為某國際貿易有限公司實際負責人，扣得現金462萬1,000元、日幣73萬元、手機、知名餐廳餐券及連鎖超商禮券共2,900餘張、存摺、金融卡等物，並向台中地院聲請羈押禁見獲准。

檢方查出，被害人因誤信詐欺集團推薦之假投資平台，資金短絀、陷於急迫情狀時，由白女引介向被告黃男「刷卡換現金」。被告黃男以其經營之公司為掩護，要求被害人簽訂不平等商品買賣契約，並透過第三方支付業者「旺沛快點付」進行刷卡交易，假借購買餐券、旅遊券等商品之名，實際將被害人信用卡額度轉為現金。

期間黃男從中抽取高額手續費後，再將餘款匯入被害人帳戶，被害人取得現金後旋再投入詐欺集團所推薦之假投資平台，致本案共50名被害人陷入循環卡債、債台高築，累積刷卡金額逾2,000萬元。

檢方指出，這起「刷卡換現金」詐欺案共查扣虛擬貨幣泰達幣525萬顆（約台幣1億6,000餘萬元）、現金2,100餘萬元，以及日幣、歐元、美金等外幣（約16餘萬元）與餐券2,900餘張（約70餘萬元）等物，中檢近日偵查終結，依涉嫌違反組織犯罪防制條例、詐欺取財、洗錢等罪嫌向台中地院提起公訴。

