中檢兩波搜索辦環保局清潔隊弊案!議員:環保局螺絲早鬆脫

台中地檢署偵辦台中環保局清潔隊貪汙弊案，清潔隊員勾結廠商涉嫌圖利，至今發動兩波搜索行動，第一波聲押清潔隊員和廠商，第二波傳喚，帶回23人調查，其中陳姓清潔隊員被依貪汙等罪嫌裁定收押，整起案件收押三人。民進黨議員質疑，對照這次環保局在豬瘟防疫的作為荒腔走板，環保局的螺絲早就鬆的徹底。





台中檢方查辦環保局清潔隊貪汙弊案 共發動兩波搜索行動 再度收押一名清潔隊員。（圖／翻攝畫面）





藍色貨車和環保局垃圾清運車對接，人員把一袋又一袋的廢棄物往垃圾車丟，這是清潔隊人員和廠商勾結，私下接案涉嫌圖利。台中地檢持續偵辦清潔隊貪汙弊案，第一波聲押清潔隊駕駛和廠商，10月31日進行第二波搜索，又聲押一名清潔隊員。清潔隊員開車偏離清潔路線多達142次，環保局內部透過GPS軌跡掌握相關事證，表示是自主移送廉檢偵辦。只是，涉貪弊案連環爆，檢方持續追查，9月至今兩波行動聲押了三人，也讓民進黨議員質疑，環保局螺絲鬆的徹底。

台中市民進黨議員江肇國說 對照這次環保局處理防疫荒腔走板 顯示環保局螺絲鬆的徹底。（圖／民視新聞）





只是又有清潔隊員被收押，會不會影響防疫調度，台中爆發非洲豬瘟案例，包括廚餘清運焚燒、消毒工作，防疫人力已經夠吃緊，收賄弊案還沒查完又有人遭到收押，肯定讓環保局一個頭兩個大。





