中檢出手！台中榮總驚爆手術讓廠商執刀 已立案調查

即時中心／林韋慈報導

台中榮民總醫院近日遭媒體爆料，神經外科有醫師允許無醫師資格的醫材廠商進入手術房執行手術。台中市衛生局接獲通報後立即派員稽查，全案已於昨（7）日函送地檢署偵辦，中檢證實已分「他」字案，由檢察官調查中。





據了解，涉及的醫師包括神經外科主任鄭文郁、楊孟寅及網紅醫師廖致翔。影片顯示，廠商在手術房內操作內視鏡手術，醫師僅在旁觀看，粗估至少三年內曾執刀超過180名病人。對此，台中榮總已成立專案小組調查，但強調因影片模糊，確切時間、地點及當事人身分仍需確認。衛福部則要求醫院一週內提出完整報告。



台中衛生局指出，已派員稽查，但部分醫師因手術或外院門診未能立即查訪，將另行約談。若查證屬實，依醫師法規定，無醫師資格執行醫療業務者，可處6個月至5年有期徒刑，得併科150萬元以下罰金；若院方容留密醫，最高可罰50萬元，情節重大可停業或廢止開業執照。

衛福部長石崇良昨日在立法院表示，醫學中心發生此事非常離譜，並且已涉及密醫行為。若查證屬實，涉及密醫行為，醫院管理可能存在重大問題，按照《醫師法》第28條規定，將移付刑事調查。台中榮總也在昨日透過文字聲明，表示臺中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，並且已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

而「他字案」則是檢方辦案初期，針對嫌疑人或犯罪事實不明確時，進行初步調查和蒐證的案件分類，目的是釐清案情。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

