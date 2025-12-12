中檢安居緝毒專案成果豐碩 2檢榮獲行政院頒獎表揚

檢察官温雅惠（左圖左1）；檢察官陳東泰（右圖左1）。（中檢提供）

行政院昨（11）日頒獎表揚「第13波安居緝毒專案及重大緝毒案件」有功人員，中檢檢察官温雅惠、陳東泰分別因偵辦「一條龍販製（分裝）依托咪酯煙彈集團案」及「接連擊破毒品工廠並提前銷毀扣案毒品案」成效卓著，雙雙榮獲第13 波安居緝毒專案有功人員，並由秘書長張惇涵親自頒獎嘉勉。

中檢表示，檢察官温雅惠指揮臺中市政府警察局刑事警察大隊，查獲以通訊軟體TELEGRAM 暱稱「ucc 專業職人咖啡 vip」為聯繫管道的販毒組織，該集團分工縝密，包含規則制定、廣告文案製作、帳務與貨品管理，並以外送箱掩飾毒品運送以規避查緝。偵辦團隊運用科技偵查方式精準掌握毒品來源，突破外送偽裝運送模式，進而查獲依托咪酯分裝場，全面瓦解槍毒合流之販毒集團。

檢察官陳東泰指揮司法警察，先於臺中市太平區某廠房破獲第三級毒品愷他命製造工廠，扣得愷他命142.3 公克、接續破獲彰化縣線西鄉製毒廠房，扣得愷他命高達1,756.27 公斤。鑑於扣案毒品數量龐大，依法啟動提前銷毀程序，不僅解決毒品保管不易問題，更有效阻斷毒品流入市面，其中所扣愷他命市值高達15 億元，倘流入市面，對社會危害難以估計，全案自源頭斷絕毒品供給，具重大防制成效。

中檢長期全力投入安居緝毒專案執行，2年內已連續五度榮獲安居緝毒有功人員殊榮（自112 年第9 波至114 年第13 波）。本次獲選案件，一為深入社區打擊一條龍販毒集團，一為強力溯源橫掃毒品製造源頭，透過對毒品銷售端與來源端之策略性、精準打擊，貫徹政府毒品零容忍之堅定立場。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

