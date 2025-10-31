中檢實地履勘沙鹿、大雅垃圾掩埋場及烏日焚化爐 掌握非洲豬瘟後續發展

主任檢察官洪國朝帶隊到沙鹿、大雅等垃圾掩埋場勘查（中檢提供）

臺中地檢署偵辦疑似非洲豬瘟案，為持續掌握臺中市梧棲區某養豬場疑似檢出非洲豬瘟核酸陽性案件後續發展，深入了解廚餘去化及防疫管理實況，於昨（30）日上午由民生專組洪國朝主任檢察官率同康存孝檢察官，前往沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場及臺中市烏日垃圾資源回收廠（焚化爐）進行實地履勘，詳實觀察廚餘掩埋與焚化作業流程，並聽取相關單位現場說明，以掌握防疫措施執行情形。

沙鹿、大雅聯合區域性垃圾掩埋場廚餘掩埋（中檢提供）

另中檢也以最速件致函農業部，就臺中市動物保護防疫處人員訪查轄內養豬場時所填具之「養豬場自衛防疫輔導及訪視紀錄表」定性加以確認。

中檢檢察官派員到現場實地了解狀況（中檢提供）

中檢重申，防堵非洲豬瘟疫情為攸關國家防疫安全與畜牧產業穩定之重要工作，本署將持續與中央及地方相關機關密切合作，依法嚴謹辦理各項偵查與行政協作事宜，務求釐清事實全貌，防止疫情擴散，維護公共利益與民生安全。

中市烏日垃圾資源回收廠（中檢提供）

