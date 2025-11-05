中檢押解陳姓豬農回住所採檢 案例場「分讓」梧棲清潔隊是否知情？一併調查

昨中央送菱角給中市府希望清零，今台中市府回贈名產檸檬餅也期望清零。

台中地檢署偵辦非洲豬瘟案，昨晚（4日）押解羈押中的豬農陳姓父子，回到梧棲住所，進行居家環境採檢；同時陳姓豬農已經坦承，將用不完的廚餘「分讓」給C養豬場，除陳姓豬農涉及偽造、公務員登載不實相關刑責，與C養豬場是否有交易行為？清潔隊是否知情？檢方一併列入調查中。

由於陳姓豬農坦承也有使用家中廚餘餵食豬隻，台中地檢署昨晚押解著已經被收押禁見的陳姓豬農父子，回台中梧棲住所，經其同意，採檢家中客廳、廚房、浴室、房間、垃圾桶等處檢體，帶回化驗，以徹底清查病毒來源。

4日中央災害指揮中心公布調查結果，台中梧棲區非洲豬瘟案例場有與梧棲清潔隊簽約收廚餘，經調閱監視器，業主收廚餘時有動用到養豬場C車輛，但都是以案例場名義收取，C車輛將廚餘載回C養豬場餵食豬隻。台中市副市長鄭照新今（5日）表示，陳姓豬農已經坦承，將用不完的廚餘「分讓」給C養豬場，由於清潔隊「認單不認人」，C車輛司機簽完名隨即讓期將廚餘領走。

慶幸的是，經檢驗後，C養豬場由於蒸煮記錄完整落實，採檢豬隻也沒感染跡象，載運廚餘的車輛也為陰性。反而是一起到清潔隊領廚餘的陳姓豬農車輛呈現陽性反應，災害指揮中心和檢警單位全力鎖定案例養豬場的廚餘來源，進行全面清查。

