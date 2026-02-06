中檢搜索中榮涉違法廠商操刀案 聲押2醫師1醫材商

台中地檢署偵辦中榮醫師涉違法讓廠商操刀一案。

台中地檢署偵辦中榮醫師涉違法讓廠商操刀案，昨（5）日同步搜索榮總、醫師住所，深夜依違反醫師法將醫師楊孟寅、鄭文郁和陳姓醫材商3人向台中地院聲押，目前正在地院是審理裁定中。

台中榮總今早發出聲明稿，指出昨天看到新流出 112 年拍攝比較完整的影片，證實楊孟寅醫師及鄭文郁醫師確有違法讓廠商進入禁區執行手術。今早八點召開臨時院部會議，決議停止兩位醫師手術業務並移送考績會從重處分。醫院會妥善安排代理醫師，保障病人權益。

廣告 廣告

日前媒體爆料，中榮被爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，中檢日前依醫師法分他字案，由檢察官林芳瑜偵辦。台中地檢署昨大舉搜索台中榮總醫院，帶回多人偵訊，昨（5）依違反醫師法聲押3人，法院尚未裁定。

更多鏡週刊報導

獨家／在外上課賺外快屢爆爭議 苗檢主任莊佳瑋考績未達良好

成功嶺士兵打靶射擊意外 不排除操作不慎中檢簽結

獨家／檢察長人事出爐 陳舒怡接掌花蓮成最大亮點