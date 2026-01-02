中檢署破非法廢棄物集團 掩埋體積達7座游泳池

遭非法傾倒、掩埋廢棄物的面積合計逾五千一百六十六平方公尺，相當於十三個籃球場。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中地檢署執行「淨土專案」，破獲非法廢棄物棄置集團，經查以陳姓男子為首的「土尾集團」，長期橫跨彰化、雲林、嘉義及南投四縣市，在河川地非法傾倒掩埋大量營建廢棄物，汙染範圍北從彰化芬園貓羅溪、烏溪，南到嘉義水上赤蘭溪，甚至延伸至南投濁水溪河床，初估掩埋廢棄物體積超過一萬六千二百多立方公尺，體積相當於七座奧運規格游泳池，回復原狀至少需花費七千多萬元，生態破壞規模驚人。

台中地檢署指出，透過「國土區域跨域聯防機制」接獲情資，嘉義縣水上鄉赤蘭溪河川地遭不法棄置營建混合物及廢塑膠混合物等大量廢棄物，經運用「檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統」，整合犯罪情資，鎖定可疑犯罪集團，會同台中市刑警大隊偵八隊、保四總隊駐署司法警察、保七總隊第三大隊中區中隊、經濟部水利署第四河川分署等，組成專案小組偵辦。

廣告 廣告

專案小組自去年五月破獲的台中市西屯區非法經營廢棄物轉運站案件，進一步鎖定長期載運廢棄物到中、南部多處河川地傾倒的非法車隊。經交叉勾稽相關資料後，專案小組見時機成熟，深夜展開埋伏，在南投縣濁水溪河床地當場查獲蔡姓、陳姓、蕭姓等三人正在傾倒廢棄物。

專案小組進行開挖作業後，發現南投縣竹山鎮濁水溪北岸河床香員腳段面積約四千平方公尺及南岸河床和興段面積約七百平方公尺河川土地，遭非法棄置傾倒廢棄物，初估體積約一萬四千四百立方公尺。

專案小組接續發動四波查緝行動，瓦解非法廢棄物棄置集團。共動員超過百人次，查緝二十二人到案，搜索二十三處所，並向台中地方法院聲請羈押六人裁准，另十三人交保，查扣拖車、曳引車、挖土機等犯罪工具。

專案小組也發現，非法車隊傾倒廢棄物的地點，除南投縣濁水溪以及嘉義縣水上鄉赤蘭溪等地外，還有彰化縣芬園烏溪、貓羅溪、雲林縣莿桐鄉新虎尾溪以及雲林縣虎尾鎮惠來生命園區附近空地等。

初步估算，目前已開挖的赤蘭溪、濁水溪河川地，遭非法傾倒、掩埋廢棄物的面積合計逾五千一百六十六平方公尺，相當於十三個籃球場，體積逾一萬六千二百零四立方公尺，相當於七座奧運規格游泳池，需耗資七千二百九十一萬元才能恢復原狀。