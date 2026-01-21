中檢追「台版N號房」高雄買家碰壁！法院無管轄權駁回定讞 全案移送橋頭地院

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台中地檢署2023年成功偵破通訊平台Telegram上「台版N號房」案，並起訴台中機房管理者趙姓男子，卻在追查位在高雄的蘇姓買家時，遇上管轄權爭議。台中高分院日前審判出爐，指蘇男犯行與居住地皆在高雄，判決駁回確定，案件將移送橋頭地院審理。

台中地檢署2023年偵破通訊平台Telegram上「台版N號房」案，卻在追查高雄蘇姓買家時遇上管轄權爭議。（圖／翻攝Google Maps）

判決指出，台中地檢署2023年8月在台中某大樓查獲由趙姓管理員營運的「台版N號房」機房，該社群及官方網站以散布未成年性影像牟利。檢警順藤摸瓜，根據購買紀錄，追出蘇姓男子多次以信用卡刷卡購買150元至1199元不等金額的性影像禮包，並以手機儲存與觀看非法影像，檢警於前年7月前往蘇男位於高雄左營的住處搜索，中檢偵辦後，去年依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴蘇男，向台中地院聲請簡易判決。

但一審台中地院審理後認為，蘇男的犯罪地點與住居所皆在高雄，認定沒有管轄權，去年10月諭知管轄錯誤判決，並將本案移送有管轄權的橋頭地法，但檢方認為，蘇男是經由「台版N號房」群組持有該影像，認為台中地院應有管轄權，提出上訴。

不過台中高分院審理後認為，法律處罰的是「持有」而非「購買行為」，蘇男供稱於購買後會收到對方寄送的連結邀請加入群組，因此當性影像傳送並存放於蘇男手機時，才構成犯行。而檢方未能證明蘇男是在台中下載性影像，認定蘇男的住所、居所、所在地、犯罪地均不在台中地院管轄區域，台中地院沒有管轄權，判決駁回上訴定讞。

